Dünyanın İlk Ticari Uzay Uçağı Testlere Hazır!

Dünyanın ilk ticari uzay uçağı olma özelliğine sahip Dream Chaser, NASA tarafından test edilmeye hazır. Sierra Space tarafından inşa edilen uzay aracının NASA'nın tesisine taşınmak üzere hazırlanmaya başladığı bildirildi.

Sierra Space ve NASA Anlaşma Yaptı!

2024 yılı için Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçuş planları yapılan Dream Chaser, şu anda Sierra Space'in Colorado’daki tesisinde bulunuyor. Ancak yakında uçağın yeri değişecek. Çünkü Sierra Space ve NASA, uçağın testleri için anlaşma sağladı.

Yakında NASA laboratuvarındaki testlere başlanabilmesi için Colorado’daki tesisten Ohio’daki Neil Armstrong Test Tesisi’ne geçiş yapacak. Burada yaklaşık üç ay kalacak uçak, termal bir vakum odasına yerleştirilecek.

Haziran ayı boyunca uçağının roket fırlatmadaki titreşimlere tepkisi ve uçuş esnasındaki aşırı sıcaklıklara ne kadar dayanacağı test edilecek. Testlerin ardından çalıştırılacak Dream Chaser, Dünya’dan bir roketin üzerinde fırlatılacak.

Güneş enerjisi panelleri aracılığıyla güç üreten katlanabilir kanatlarla tasarlanan uzay uçağı, kargo ve yolcuları ISS gibi duraklara ulaştıracak. Sierra Space’in güvenlik şefi Angie Wise, konu hakkında şunları söyledi:

“Neredeyse her şeyi bitirdik. Tüm kapanış panellerini bitiriyoruz. Aslında onu nakliyeye hazır hale getiriyoruz. İniş takımlarını kontrol ettik. Her şeyi tekrar yerine koyacağız, istifleyeceğiz ve sonra onu taşıyıp buradan çıkaracağız.”

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