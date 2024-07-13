Şaka Gibi Ama Gerçek: Dünyanın İlk Yapay Zeka Güzeli Taç Giydi!

Yapay zekâ destekli influencer Kenza Layli, Dünya Yapay Zekâ Yaratıcı Ödülleri (WAICA) tarafından dünyanın en güzel yapay zekâsı olarak taçlandırıldı. Faslı Phoenix AI pazarlama ajansı tarafından oluşturulan Layli, 1.500'den fazla sanal modeli geride bıraktı.

Layli, "Yapay zekâ yaratıcılarını temsil etme ve yapay zekânın olumlu etkilerini savunma fırsatı bulduğum için minnettarım." dedi. Çalışmalarına da değinen Layli, "Miss AI ödülünü kazanmak, yapay zekâ teknolojisini ilerletme çalışmalarım için beni motive ediyor. Yapay zekâ sadece bir araç değil, sektörleri dönüştüren bir güçtür." ifadelerini kullandı.

İlk Miss AI Güzeli Kenza Layli Kimdir?

Kenza Layli'nin 200.000'den fazla Instagram takipçisi var ve dijital kişiliği kadın hakları ve çevrenin korunması üzerine. İçeriği genellikle Fas kültürünü ve modern teknolojiyi vurguluyor ve yedi dilde sunuluyor.

Miss AI güzellik yarışması, dijital katılımcıları estetik, çevrim içi etki ve teknik yeterlilik açısından değerlendirdi. Jüri üyeleri arasında yapay zekâ sektöründe önde gelen isimler, medya kurucusu Andrew Bloch ve güzellik yarışmalarından bilinen Sally-Ann Fawcett yer aldı.

Fransa'dan Lalina Valina ikinci, Portekizli Olivia C ise üçüncü oldu. WAICA, kazananlara yaklaşık 20.000 dolar ödül dağıttı.

Kenza Layli gibi yapay zekâ influencer'larının yükselişi, dijital kişiliklerin kitlelerle etkileşim kurma biçiminde önemli bir değişimi işaret ediyor. Yapay zekâ modelleri, insan influencer'ların aksine, günün her saati etkileşim sunuyor ve değişen trendlere uyum sağlıyor.

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