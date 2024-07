Yapay Zeka mı, Gerçek İnsan mı? İngiltere Başkan Adayı'nın Sıra Dışı Hikayesi!

Mark Matlock, Reform UK partisi adayı, seçim etkinliklerine katılmamasıyla şüphe uyandırdı. Matlock, yaşadığı zatürre nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Matlock, bazıları tarafından yapay zeka bot olabileceği şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak The Independent'a verdiği röportajda gerçek bir insan olduğunu açıkladı.

Seçim gecesi hastalığı nedeniyle katılamadığını belirtti ve fotoğrafının arka planının değiştirildiğini, kravat renginin değiştirildiğini söyledi.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG