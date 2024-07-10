Yapay Zeka mı, Gerçek İnsan mı? İngiltere Başkan Adayı'nın Sıra Dışı Hikayesi!

Mark Matlock, Reform UK partisi adayı, seçim etkinliklerine katılmamasıyla şüphe uyandırdı. Matlock, yaşadığı zatürre nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Mark Matlock'un Yapay Zeka Olma Şüphesi

Matlock, bazıları tarafından yapay zeka bot olabileceği şüphesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak The Independent'a verdiği röportajda gerçek bir insan olduğunu açıkladı.

Seçim gecesi hastalığı nedeniyle katılamadığını belirtti ve fotoğrafının arka planının değiştirildiğini, kravat renginin değiştirildiğini söyledi.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG — Dr Bella (@Dr_BellaR) July 8, 2024

Yapay zeka tarafından oluşturulan bir politik adayı fikri tamamen dışlanamazken, bu seçimde bir yapay zeka şirketinde yönetici bir AI kişilikle İngiltere Parlamentosu için aday oldu, ancak sadece 179 oy alabildi.

Yapay zeka teknolojilerinin artmasıyla, siyaset sahnesinde deepfake'ler ve yapay zeka araçlarıyla oluşturulan politik reklamların etkisi artıyor.

Ancak Matlock'un örneği, seçilmiş yetkililere bir ders veriyor: fotoğraflarınızı düzenlerken doğallıktan uzaklaşmamak önemli. Reform UK gibi bazı adayların çevrimiçi olarak kendileri hakkında pek bilgi vermemesi, spekülasyonlara neden oluyor.