Sadece Türkiye Üretebiliyor! Dünyanın İlk Yüzen İHA'sı TALAY Üretime Geçiyor!

Dünya'nın ilk deniz kayması yani sea-skimming manevrası yapabilen İHA'sı tamamen yerli olarak Türkiye'de geliştirildi ve üretime geçiyor. İşte detaylar...

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Kaan Orman
Kaan Orman -

Türkiye savunma sanayide çığır açan bir başarıya daha imza attı. SolidAero tarafından geliştirilen TALAY dünyanın deniz yüzeyine en yakın irtifada uçabilen ilk sabit kanatlı İHA’sı olarak tanıtıldı. "Denizde kayarak uçan İHA" olarak tanımlanan bu yenilikçi hava aracı sadece Türkiye’nin değil dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Peki TALAY İHA teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Yerli ve Milli TALAY'ın Dünyada Eşi Yok! 

SolidAero tarafından geliştirilen TALAY özel kanat ve gövde tasarımı sayesinde deniz yüzeyine yalnızca 30 santimetre mesafeden uçabiliyor. Bu özellik düşman radarlarının görüş alanından çıkma konusunda ciddi bir avantaj sunuyor. Sea-skimming yani deniz yüzeyine yakın uçuş kabiliyeti daha önce yalnızca seyir füzelerinde görülürken TALAY bu teknolojiyi geri dönebilen bir İHA’ya taşımış durumda.

Maksimum 200 km/h hıza ulaşabilen ve 3 saate kadar havada kalabilen bu İHA hem gözetleme hem de taktik görevlerde kullanılabiliyor. 30 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen TALAY toplamda 60 kilogram kalkış ağırlığına sahip. İHA 30 cm ile 150 metre arasında değişen irtifa aralığında görev yapabiliyor. 

TALAY yalnızca teknik yetenekleriyle değil aynı zamanda dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir uçuş profiliyle de öne çıkıyor. ABD Çin veya İsrail gibi ülkeler düşük irtifada uçan İHA’lar geliştirse de sabit kanatlı ve geri dönebilen bir sea-skimming İHA’ya şu anda sadece Türkiye sahip.

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Yüksek manevra kabiliyeti radar izini azaltan düşük irtifalı uçuş yapısı ve otonom sistemlerle donatılan TALAY geleceğin deniz operasyonları için yeni bir çözüm sunuyor. Özellikle gemiden havalanabilen yapısıyla küçük ve farklı platformlarda da görev yapabiliyor. 

TALAY İHA Teknik Özellikleri

Özellik Değer / Açıklama
İHA Tipi Sabit kanat, denize çok yakın uçabilen İHA
Maksimum Hız 200 km/s
Maksimum Uçuş Süresi 3 saat
Uçuş İrtifası (Min-Maks) 30 cm – 150 metre (deniz yüzeyinden)
İniş-Kalkış Yeteneği Karadan veya deniz yüzeyine yakın platformlardan
Manevra Kabiliyeti Yüksek çeviklik, deniz yüzeyine yakın seyrüsefer
Görev Profili Keşif, gözetleme, çevresel analiz, radar takibi
Kontrol Sistemi Yarı-otonom veya uzaktan kumanda
İtki Sistemi Yüksek verimli pervaneli motor
Gövde Malzemesi Hafif kompozit karbon fiber yapılar
Dayanıklılık Tuzlu suya ve nemli ortama karşı dayanıklı yapı

 

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