Sadece Türkiye Üretebiliyor! Dünyanın İlk Yüzen İHA'sı TALAY Üretime Geçiyor!

Türkiye savunma sanayide çığır açan bir başarıya daha imza attı. SolidAero tarafından geliştirilen TALAY dünyanın deniz yüzeyine en yakın irtifada uçabilen ilk sabit kanatlı İHA’sı olarak tanıtıldı. "Denizde kayarak uçan İHA" olarak tanımlanan bu yenilikçi hava aracı sadece Türkiye’nin değil dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Peki TALAY İHA teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Yerli ve Milli TALAY'ın Dünyada Eşi Yok!

SolidAero tarafından geliştirilen TALAY özel kanat ve gövde tasarımı sayesinde deniz yüzeyine yalnızca 30 santimetre mesafeden uçabiliyor. Bu özellik düşman radarlarının görüş alanından çıkma konusunda ciddi bir avantaj sunuyor. Sea-skimming yani deniz yüzeyine yakın uçuş kabiliyeti daha önce yalnızca seyir füzelerinde görülürken TALAY bu teknolojiyi geri dönebilen bir İHA’ya taşımış durumda.

🔴 @SolidAero tarafından geliştirilen TALAY, deniz yüzeyine yakın uçuşun ardından gerçekleştirilecek top atak için dalış irtifası testlerini başarıyla gerçekleştirdi.



Bu testler, TALAY'ın operasyonel kabiliyetini doğrulamak adına önemli bir adım teşkil ediyor. https://t.co/H0WxG6UJCQ pic.twitter.com/iZ4McT4w7H — KaraKulak (@KaraKulak__) June 26, 2025

Maksimum 200 km/h hıza ulaşabilen ve 3 saate kadar havada kalabilen bu İHA hem gözetleme hem de taktik görevlerde kullanılabiliyor. 30 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen TALAY toplamda 60 kilogram kalkış ağırlığına sahip. İHA 30 cm ile 150 metre arasında değişen irtifa aralığında görev yapabiliyor.

- SOLİD AERO / - TALAY -



Mavi Vatan’ın yeni avcısı TALAY, sistem ve kalkış 23. testini başarıyla gerçekleştirdi!



TALAY, denizlerin dalgası ve gökyüzünün özgürlüğüyle buluşuyor. https://t.co/a8O1Ha1KoW pic.twitter.com/fPUumjlgrw — KaraKulak (@KaraKulak__) November 29, 2024

TALAY yalnızca teknik yetenekleriyle değil aynı zamanda dünyada başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir uçuş profiliyle de öne çıkıyor. ABD Çin veya İsrail gibi ülkeler düşük irtifada uçan İHA’lar geliştirse de sabit kanatlı ve geri dönebilen bir sea-skimming İHA’ya şu anda sadece Türkiye sahip.

Yüksek manevra kabiliyeti radar izini azaltan düşük irtifalı uçuş yapısı ve otonom sistemlerle donatılan TALAY geleceğin deniz operasyonları için yeni bir çözüm sunuyor. Özellikle gemiden havalanabilen yapısıyla küçük ve farklı platformlarda da görev yapabiliyor.

TALAY İHA Teknik Özellikleri