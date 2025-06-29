Dünyanın Öbür Ucunda! Türkiye, Antarktika'ya Bilim Merkezi Kuruyor!

Türkiye bilim merkezi ağını genişletme noktasında yeni bir adım atıyor. Bu noktada Antarktika'da araştırmalar ve çalışmalar yapılması adına bir bilim merkezi inşa edilecek. Peki bu merkezde hangi çalışmalar yapılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye, Antarktika’da Kalıcı Bilim Üssü Kurmaya Hazırlanıyor!

Türkiye kutup araştırmalarındaki bilimsel varlığını güçlendirmek adına Antarktika’da kalıcı bir bilim üssü kurmaya hazırlanıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Türk bilim insanlarının iklim, yer bilimi ve canlı yaşamı üzerine yürüttüğü çalışmalar artık yılın tamamına yayılacak şekilde kesintisiz sürdürülecek.

Antarktika’da bugüne kadar geçici bilim kamplarıyla varlık gösteren Türkiye bundan sonraki süreçte dört mevsim faaliyet gösterebilecek altyapıya sahip bir üs ile bölgede daha etkin rol almayı hedefliyor. Söz konusu üs bilimsel anlamda sürdürülebilirlik sağlarken aynı zamanda Türkiye’nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi içerisindeki konumunu da güçlendirecek.

Bu sistem kapsamında danışman ülke statüsüne geçiş bilimsel üretim kapasitesi ve kalıcı üs varlığı gibi kriterlere bağlı olarak şekilleniyor. Bilimsel üs için belirlenen konum geçmiş yıllarda düzenlenen seferlerin de gerçekleştirildiği Horseshoe Adası olacak. 50 kişilik kapasiteye sahip olacak yeni tesisin kurulumu için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.

Yapının hem enerji verimliliği hem de çevreyle uyumlu teknik altyapısıyla öne çıkması bekleniyor. Türkiye 2017 yılından bu yana yürüttüğü ulusal Antarktika bilim seferleriyle bölgede önemli bir tecrübe kazanmış durumda. Bu kapsamda farklı üniversitelerden 200’ün üzerinde bilim insanı kutup araştırmalarına katkı sundu.

Ayrıca son dönemde yürütülen uluslararası iş birliği faaliyetleriyle 13 ülke ile ortak bilimsel çalışmalar yapılması Türkiye'nin bu alandaki diplomatik kapasitesini de artırdı. Kurulması planlanan kalıcı bilim üssüyle birlikte Antarktika’da yalnızca araştırma yapan değil karar mekanizmalarına katılan aktif bir bilim ülkesi olma vizyonu da güçlenmiş olacak.

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