Reddit ve OpenAI'dan Heyecanlandıran İş Birliği: ChatGPT, Reddit İçerikleriyle Eğitilecek!

Sosyal medya platformlarının yapay zeka özelliklerine sahip olmaya başlamasına artık alıştık. Ancak hem yapay zeka hem de çevrim içi topluluklar ile ilgili oldukça önemli bir anlaşma gerçekleşti.

Reddit ve OpenAI, kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye hedefledikleri yeni bir anlaşmaya vardılar ve ortaklıklarını da resmi olarak duyurdular. Milyonlarca kullanıcı olan Reddit'teki içerik ChatGPT'ye geliyor.

Dünyanın her yerinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Reddit'te gün içerisinde hemen hemen her konuda içerik üretiliyor. Bu içeriklerin farklı konularda olması ve geniş kitlelere hitap edebiliyor olması da platformu farklı bir noktaya taşıyor.

Reddit, İçerikleriyle ChatGPT'yi Eğitecek

OpenAI bu durumu fırsata çevirmek için bir hamle yaptı. Platformun zengin içeriklere sahip olması, yapay zeka modellerini eğitebilmesi için en ideal kaynaklar arasına taşıyor. Yapılan ortaklığa göre Reddit'in Veri API'sı OpenAI'ın erişimine açılacak.

Bu verilerle de ChatGPT başta olmak üzere diğer dil modellerini iyileştirmek için çalışılacak. Özellikle de yapay zekanın güncel ve trend konular hakkında da bilgi olması bu sayede daha kolay olacak.

Öte yandan Reddit de kullanıcı ve moderatörler için yeni özellikler geliştirmek üzere OpenAI'ın yapay zeka modellerinden faydalanacak. Bu da Reddit kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için büyük bir fırsat olarak görünüyor.

Reddit, kişiselleştirilmiş öneriler başta olmak için gelişmiş denetleme araçları ve yapay zeka odaklı özellikler getirmek için bu fırsatı değerlendirecek gibi görünüyor.