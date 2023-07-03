NASA, 2.5 Ay Sonra Mars Helikopteriyle İletişim Kurmayı Başardı: İşte Yaşananlar!

NASA, Ingenuity ile en son 26 Nisan'da temas kurduğunda Mars helikopteri havada uçuyordu, o günden bu yana iletişim bir türlü sağlanamamıştı ancak nihayet beklenen iletişim kuruldu.

Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki Mars ekibi hava aracıyla temasın yeniden sağlandığını ve her şeyin yolunda göründüğünü açıkladı.

Inguenity ile Bağlantı Neden Kesildi?

Doğrusunu söylemek gerekirse iletişim kesintisi esasında beklenmedik bir şey değildi çünkü helikopterin iniş yaptığı yer ile NASA'nın Şubat 2021'de Ingenuity ile birlikte kızıl gezegene ulaşan Mars keşif aracı Perseverance arasında bir tepe bulunuyordu.

Tepe iki araç arasındaki iletişim bağlantısını engelledi ve keşif aracı helikopter ile JPL'deki görev kontrolörleri arasında bir radyo rölesi görevi gördüğü için Ingenuity ile Dünya arasındaki iletişim geçici olarak kesildi.

JPL, görev kontrolörlerinin 28 Haziran'da Perseverance tepenin zirvesine ulaşıp 4 kiloluk, 19 inç uzunluğundaki helikopteri tekrar görüş alanına getirdiğinde Ingenuity ile tekrar temasa geçebildiklerini söyledi. Temasın yeniden sağlanmasıyla JPL, 26 Nisan'daki 52. uçuşunun verilerini indirebildi.

Ekip, 1.191 fit (363 metre) mesafeyi kapsayan 139 saniyelik uçuşun sonunda helikopterin başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini doğruladı.

NASA Gelecekte Inguenity Gibi Yeni Araçlar Üretebilir

Ingenuity, 2021'de Mars'a ulaştığından beri beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi. Başka bir gezegende motorlu, kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olmasının ardından helikopter giderek daha karmaşık uçuşlar yapmaya devam etti ve hatta yer tabanlı gezici için güvenli ve verimli rotalar planlamak için kullanılan hava görüntülerini yakalayarak Perseverance ekibine yardımcı oldu.

Uçuş teknolojisinin iyice kanıtlanmasıyla birlikte NASA'nın gelecekte Mars ve diğer gök cisimlerine yapılacak görevler için daha gelişmiş Ingenuity benzeri hava araçları inşa etmesi bekleniyor.