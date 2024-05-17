YouTube'a Kötü Haber: TikTok'tan Heyecan Verici Hamle!

Başka bir şirkete mi devredilecek yoksa ABD'de yasaklanacak mı? sorusuyla gündemde olan TikTok'ta birçok kişi maksimum video uzunluğunun 60 saniye olduğunu düşünüyor. Evet, TikTok içerisinde video oluşturduğunuzda 60 saniye oluyor fakat harici bir videoyu TikTok'a yüklemek istediğinizde daha uzun sürelere çıkabiliyorsunuz.

TikTok Video Uzunluğunu 60 Dakikaya Çıkarıyor

Üst düzey algoritması sayesinde yeni yeteneklerin kolayca keşfedilmesini sağlayan TikTok, 60 dakikalık videoları test etmeye başladığını ve bunu bazı kullanıcılara açtığını doğruladı.

TikTok bu konuda oldukça mantıklı hareket ederek video uzunluklarını kademeli olarak artırıyor; Ocak ayında bazı içerik oluşturucuları için 30 dakikalık videolara izin veren platform, şu anda normal kullanıcılara 10 dakikaya kadar içerik yükleme imkanı sunuyor.

Abonelik satan içerik oluşturucular ise 20 dakika uzunluğunda videolar yükleyebiliyor. Dikey kısa videolar ile hayatımıza giren ve bir anda popüler olarak Instagram'ın karşısında devasa bir rakip haline gelen TikTok son dönemde yatay videoların paylaşılmasını teşvik ediyor.

Bu arada henüz ülkemizde aktif olmasa da ABD ve Almanya gibi ülkelerde TikTok videolarından izlenme başına para kazanabiliyorsunuz. Bu para kazanma programı henüz "beta aşamasında" olmasına rağmen ciddi gelir elde edenlerin sayısı bir hayli fazla.