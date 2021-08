Duolingo Aile Planı Duyuruldu: Avantajları Neler?

Duolingo aile planı hakkında önemli bir duyuru yaptı. Geçen günlerde gerçekleştirilen Ducon 2021'de yer alan önemli açıklamaları tek bir tweet dizisinde toplayan hizmetin arkasındaki ekip, uygulamanın kullanıcılarına sunulan yeni abonelik planının ayrıntılarını da paylaştı.

Yeni abonelik paketini satın alan aile üyelerin birden fazla hesap için Plus abonelikten yararlanabileceği ve bunun için ek bir ücret ödemesine gerek olmayacağı belirtildi. Aile planı kapsamında Plus abonelik elde eden kullanıcıların yararlanabileceği bazı özellikler de bulunuyor.

Aaand that's not all! Because language learning is better together, we're introducing Family Plan – 6 Duolingo Plus accounts under one, affordable plan! 👪#Duocon