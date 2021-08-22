Duolingo Aile Planı Duyuruldu: Avantajları Neler?

Duolingo aile planı hakkında önemli bir duyuru yaptı. Geçen günlerde gerçekleştirilen Ducon 2021'de yer alan önemli açıklamaları tek bir tweet dizisinde toplayan hizmetin arkasındaki ekip, uygulamanın kullanıcılarına sunulan yeni abonelik planının ayrıntılarını da paylaştı.

Yeni abonelik paketini satın alan aile üyelerin birden fazla hesap için Plus abonelikten yararlanabileceği ve bunun için ek bir ücret ödemesine gerek olmayacağı belirtildi. Aile planı kapsamında Plus abonelik elde eden kullanıcıların yararlanabileceği bazı özellikler de bulunuyor.

Duolingo Aile Planı Kullanmanın Avantajları

Bir aile üyesi bir aile paketi satın aldığında ailenin geriye kalan 5 üyesinin ek ücret ödemeden Plus abonelikten yararlanmasını sağlayabilir. Bu planın yıllık maliyeti ise yaklaşık 120 dolardır.

Aile üyeleri sınırsız kalp özelliğinden yararlanabilir. Kalp, Duolingo'da seviyeyi tekrar başlatmak için ihtiyaç duyulan bir ögedir. Kullanıcı eğer bir seviyeyi başarılı bir şekilde tamamlayamazsa o seviyeyi yeniden başlatmak için bir kalpten vazgeçmesi gerekir. Normal kullanıcıların günlük belirli bir sayıda kalp hakkı vardır. Her gün verilen kalp miktarı sona erdiğinde kullanıcı seviyeyi tekrarlayamaz.

Aile üyelerinin tamamı Plus abonesi sayıldığından uygulamada da reklam yer almaz. Böylece kullanıcıların her seviye tamamlandığında ortaya çıkan görüntülemesi zorunlu reklamları atlamak için uğraşmasına gerek kalmıyor.

Kullanıcılar istediği zaman yeterlilik sınavını başlatabiliyor ve hata alıştırması yapabiliyor.

Aaand that's not all! Because language learning is better together, we're introducing Family Plan – 6 Duolingo Plus accounts under one, affordable plan! 👪#Duocon — Duolingo (@duolingo) August 20, 2021

Duolingo Aile Planının Dezavantajları Neler?

Plan sadece 12 aylık satın alımlar için geçerli. Kullanıcı, aylık faturalandırma seçeneğinden yararlanamıyor.

Duocon 2021'de Öne Çıkanlar