Ünlü Yabancı Dil Uygulaması, Çok Sayıda Çalışanını İşten Çıkartacak!

Yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesi, uzun zamandır bazı istihdam sorunlarını gündeme taşıyordu. Ne yazık ki, son zamanlarda bu endişeleri destekleyen bazı şirket kararları da duyulmaya başlandı. Şimdi bu akıma, popüler yabancı dil uygulamalarından Duolingo da katıldı.

Şirketin CEO’su tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket belirli pozisyonlardaki çalışanlarla yolları ayıracaklarını ve bu alanlarda yapay zeka eknolojisini devreye sokacaklarını duyurdu. Firmanın hedefi, iş gücünün yerini başarılı bir şekilde yapay zekaya bırakan ilk şirketlerinden olmak.

Duolingo, Yapay Zeka Konusunda Bir İlk Olmayı Hedefliyor

Duolingo CEO’su Luis von Ahn, yaprığı açıklamada yapay zekaya geçişin aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Ancak bu değişim, tam zamanlı kadrolu çalışanlardan çok, belirli görevler için işe alınan kişileri etkileyecek. Von Ahn’a göre, bir işi yapay zeka başarıyla yerine getirebiliyorsa, o iş için bir insanı görevlendirmeye gerek duyulmamalı.

Ayrıca şirketin yakında işe alım süreçleri ve performans değerlendirmeleri gibi insan kaynakları operasyonlarına da yapay zeka destekli sistemlerle yürüteceği belirtiliyor. CEO, bu dönüşümün Duolingo'yu "yapay zeka konusunda bir ilk" haline getireceğine inanıyor.

Öte yandan şirket, çalışanlarına hala büyük önem verdiklerini ve bu adımın otomasyona dayalı işleri ortadan kaldırarak, ekiplerin yaratıcılığa ve daha gerçek sorunlara odaklanmasını sağlamak olduğunu da ekliyor.

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