Duracell, Pil Şeklinde Powerbank Üretti!

Dünyanın önde gelen yüksek performanslı pil ve akıllı güç sitemlerini üreten Duracell markası, kendi pillerini andıran powerbank modelleri ürettiğini açıkladı. Şirketin internet sayfasında powerbank için satışlar başladı.

İki Yeni Powerbank!

Duracell, ikonik kahverengi ve siyah renklerden oluşan pillerine benzeyen iki yeni powerbank modelini satışa sundu. “M150″ ve “M250” adındaki yeni modeller, markanın internet sayfası üzerinden 299 dolara satışa çıkarıldı.

M150 model powerbank 816 gram ağırlığına ve 25 bin mAh kapasiteye sahip. M250 model powerbank ise 60 bin mAh kapasiteye sahip. LED ışıklarla bütünleştirilen modellerde, iPhone’larla da uyumlu olan ve güçlü mıknatıslara sahip Qi kablosuz şarj bölümü bulunuyor.

Her iki powerbank modelinde de üst kısımda kablo ve kulak içi kablosuz kulaklık saklayacak bir hazne bulunuyor. Ayrıca USB-C portlarında 100W ve 60W hızlı şarj, USB-A portlarında ise 18W şarj sunuluyor.

Duracell'in pil şeklindeki powerbank modelleri henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Ancak yakın zamanda Türkiye pazarında da satışlarının başlaması bekleniyor.

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