Düz Dünyacıları Uzaya Fırlatmak İçin Para Topluyorlar

Düz dünyacıları uzaya fırlatacak bir fonlama başlatıldı. Sinirlenmiş bir İskoç tarafından başlatılan son fonlamaya göre düz dünyacılardan birini uzaya fırlatarak bu iddiayı çürütebiliriz. SpaceX veya Virgin Galactic ile uzaya fırlatılacak düz dünyacının diğerlerini de ikna etmesi bekleniyor.

Düz dünya teorilerine yeterince inanan bir adamı uzaya göndermek için fonlama başlatıldı. Kendini 'sinirlenmiş bir İskoç' olarak ilan eden Marc Gauld, şanslı bir düz dünyacıyı uzaya göndermek için kitle fonlaması başlattığını duyurdu.

Düz dünyacılardan birini yörüngeye göndermek için GoFundMe kampanyası başlatmaya karar veren Gauld, 250.000 sterlinlik bir fonlama açtı. Gault'a göre, düz dünyaya inanan birinin uzaya gönderilmesi ve oradan Dünya'yı görmesi durumunda bu iddiayı inanmayı bırakabilir. Ayrıca Dünya'ya geri döndüğünde ise diğer iddia sahiplerini Dünya'nın yuvarlak olduğuna ikna edebilir.

Scottish Daily Record'a konuşan İskoç adam, "Düz dünyacı olan birkaç arkadaşım var ve konuştukları saçmalıklar beni çılgına çeviriyor" diyerek şunları aktardı: "Yalan söylemeleri için para alan sahte astronotlardan bahsediyorlar ve bu beni deli ediyor. Çünkü bunlar, işleri olmayan ve astronotlar hakkında fikre sahip olmayan adamlar."

Düz dünyacıları SpaceX veya Virgin Galactic uzaya fırlatacak

Marc Gauld tarafından başlatılan kampanyanın 250.000 sterlin değerinde bir hedefi var. İskoçya'da bir petrol işçisi olan Gauld, -fonlama başarıya ulaşırsa- SpaceX ve Virgin Galactic'in sahibi Elon Musk ve Richard Branson ile iletişime geçerek, düz dünyacılar için özel bir koltuk alabileceğini söylüyor.

Gauld ayrıca 250.000 sterlin değerindeki hedefe ulaşıldıktan sonra, seyahate seçmek üzere "yüksek rütbeli bir düz dünyacı" arayışına gireceğini söylüyor. İskoç adam kampanyanın GoFundMe sayfasında, "Bu konuda % 100 ciddiyim ve bağışlarınız takdir edilecek. Lütfen desteklenmeyen bir görüşün gerçek ilerlemenin önüne geçmesini engellemeye yardımcı olun ve düz dünya teorisini çürütün" diyor.

Geçen yıl ISS'de görev yapan astronot Jessica Meir, Uzay İstasyonu penceresinden Dünya'nın eğriliğini gösteren bir fotoğraf çekmişti. Ancak düz dünyacılar bundan rahatsız olarak astronotu yalanlamaya çalışmıştı. Örneğin bir düz dünyacı, "Dünyanın 400 km yukarısından tüm yuvarlaklığı görebiliyor musunuz? Evet çok inandırıcı" demişti.