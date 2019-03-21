Düz Dünyacılar Antarktika Seferine Çıkıyor

Düz Dünyacılar olarak bilinen ve onca bilimsel gerçeğe rağmen Dünya’nın geoid şekilli olmadığını iddia eden bir grup, uzun süredir yaptıkları etkinlikler ile iddialarını kanıtlamaya çalışıyorlardı. Bugün ortaya çıkan bilgilerde Düz Dünyacılar ismi verilen gruptaki kişilerin Antarktika seferine çıkacakları söylendi.

Son olarak Netflix belgeseli için Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamaya çalışan Düz Dünyacılar, yüzlerce dolar harcayıp kurdukları deneyde Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlamışlardı. Deneylerinde yılmayan ekip, bu sefer Antarktika’ya gitme karar aldılar.

Düz Dünya Uluslararası Konferansı (FEIC) önderliğinde düzenlenecek olan keşif gezinin, önümüzdeki yıl yapılması planlanırken, sadece kısıtlı sayıda katılımcının keşif gezisine katılabilecekleri aktarıldı. Yani sadece kısıtlı sayıda kişinin Dünya’nın yuvarlak olduğunu kendi gözleriyle görecekleri belirtildi. YouTube’un en çok takip edilen isimlerinden Logan Paul da keşfe katılmak istediğini ve katılımcıların yolcuklarını kaydetmek istediğini belirtti.

Keşif gezisinin açıklaması ise daha ilginçti: Düz Dünyacılar, Antarktika’ya gemiyle ulaştıktan sonra “tabak şeklindeki” Dünya’nın çevresini kapatan buz duvarı bulmaya çalışacaklar. Yaklaşık 50 metre yükseliğinde olduğunu söyledikleri duvarın bütün gezegenin çevresini dolandığını söyleyen Düz Dünyacılar, duvarı bularak teorilerini kanıtlayacaklarını dile getirdiler. Ne diyelim, başarılar...