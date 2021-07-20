Düzenli Kahve Tüketimi Çarpıntı Yapar mı?

Düzenli kahve tüketimi ile ilgili oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen araştırma, düzenli olarak kahve içmenin çarpıntı riskini artırıp artırılmadığına ilişkin merak edilen soruya ışık tuttu. Söz konusu çalışmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Düzenli Kahve Tüketimi Çarpıntı Riskini Artırır mı?

Kahve içmek çarpıntı ihtimalini yükseltir mi? Bu soruya yanıt arayan bilim insanları, oldukça önemli bilimsel araştırma yaptı. Sputnik'teki habere göre JAMA Internal Medicine'de yayımlanan araştırma ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre düzenli olarak kahve tüketiminde her bir fincan kahve yüzde 3 daha az aritmi yani ritim bozuklukları riski ile ilişkilendirildi. Ayrıca her bir fincan kahvenin sağlığa çok yararlı olduğu tespit edildi. Çalışma kapsamında yaşam tarzı, demografi ve çapıntıya neden olabilecek hastalıkları da göz önünde bulunduruldu.

386 bini aşkın gönüllünün katıldığı araştırmada, üç yıl boyunda katılımcıların kahve tüketimi incelendi. Elde edilen veriler, atriyal fibrilasyonu da içeren kardiyak aritmi oranları ile karşılaştırıldı. Atriyal fibrilasyonun düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine sebebiyet veren bir nevi kalp rahatsızlığı olduğunu belirtelim.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Gregory Marcus, kahvenin çarpıntıya neden olduğu fikrinin eski ve küçük ölçekli araştırmalardan kaynaklandığını söyledi. Aritmi uzmanı Dr. Marcus, günümüzde bilimin farklı bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

201 meta analizinin incelendiğini belirten Dr. Marcus, makul ölçüde kahve tüketiminin sağlığa yararlı olduğu sonucuna ulaştıklarını söyledi. Çalışma ile birlikte kafeinin kalp rahatsızlıkları, diyabet, kanser gibi hastalıkları azaltmada olası faydalarının olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kahve İçmek Kanserden Korur mu?

Güney Kaliforniya Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda 5 bin 145 kanser hastası ile 4 bin 97 kişilik kontrol grubunun gıda tüketimine dair bir araştırma gerçekleştirmişti. Bu araştırma ile birlikte kahvenin kanserden koruyup korumadığı ortaya çıkmıştı.

Prof. Dr. Vedat Göral tarafından aktarılan bilgilere göre araştırmada, günde 3, 4 fincandan fazla kahve içen insanların karaciğer kanserine yüzde 52, kalın bağırsak kanserine yüzde 36, mide ve pankreas kanserine ise yüzde 13 oranında daha az yakalandı.