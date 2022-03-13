Dying Light PS5 Güncellemesi 60 FPS ve 4K Çözünürlük Seçeneğiyle Yayında

Dying Light nihayet PS5'te yeni nesil güncellemesini aldı. Yama, oyunculara 60FPS ve 4K Çözünürlük arasında seçim yapma olanağı veren üç yeni video modu ekliyor. Techland ayrıca, PC'de piyasaya sürülen ve yakında konsollara da gelecek olan Dying Light 2: Stay Human için yaklaşan bir yamayı da detaylandırdı. İşte detaylar!

Dying Light PS5 Güncelleme Detayları

Dying Light yeni nesil PlayStation 5 güncellemesi şu anda indirilebilir ve yama oyuna üç yeni video modu ekliyor. Performans modunu seçenler full HD çözünürlükte 60FPS performans alacaklar. Öte yandan, Yüksek Çözünürlüklü mod, oyunculara 4K çözünürlükte tutarlı bir 30FPS veriyor. İkisi arasında kalan oyuncular, 60FPS sunan ancak QHD çözünürlükte Dengeli bir performans sunan üçüncü modu da tercih edebilirler. Aynı güncelleme, artık iyileştirilmiş bir 30FPS sınırına ve "EOS [Epic Online Services] çözümünü kullanan yeni ağ bağlantısına" sahip olan PS4 Pro oyuncuları için de bazı prüzlükleri giderdi.

Bu arada, Dying Light 2 PS4 ve PS5 için başka bir güncelleme daha aldı. Paylaşılan bilgilere göre yama 1.2, ölüm döngüsüne takılı kalan tüm "bilinen vakaları" ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitli görevlerde ilerleme engelleyicileri de ortadan kaldırmış durumda. Oyun içi saat artık güvenli bölgelerde durmayacak ve kooperatif modlarda yaşanan bağlantı sorunları şimdilik stabil işliyor.

Ayrıca Nightrunner gereçleri, yakın dövüş, gece kovalamacaları, son bölüm canavarı kapışmaları, kullanıcı arayüzü ve outro'da iyileştirmeler yapıldı. Tam yama notları Dying Light 2 web sitesinde görülebilir. Güncelleme PC'de de yayınlanmış durumda. Oyun bozan hatalar nedeniyle oyuna ara veren oyuncular gönül rahatlığıyla güncellemeyi indirebilir ve kaldığı yerden yapıma devam edebilirler.

Dying Light 2 Hakkında: Yirmi yıldan fazla bir süre önce Harran'da virüsle savaştık ve kaybettik. Şimdi yine kaybediyoruz. Ayakta kalan son büyük insan yerleşkelerinden biri olan Şehir, karmaşaya teslim olmuş durumda. Medeniyet Karanlık Çağ'a geri döndü. Yine de, umudumuzu kaybetmedik. Şehir'in kaderini değiştirme gücüne sahip bir gezginsin yeni oyunda. Sıra dışı yeteneklerinin de bir bedeli var tabii.

Anlam veremediğin anılarını çözümleyerek gerçekleri öğrenmeye başlarken kendini savaşın ortasında buldun. Düşmanlarını alt etmek ve kendine müttefikler bulmak için becerilerini geliştir. Bunu yaparken hem kaleme hem kılıca ihtiyacın olacak. Gücü elinde tutanların karanlık sırlarını çöz, tarafını seç ve kaderini belirle. Ama yaptıkların seni nereye götürürse götürsün, unutmaman gereken tek bir şey var. İnsan olmak. Dying Light 2 4 Şubat 2022'de tüm platformlarda satışa çıktı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geliştirici stüdyonun hala ilk oyunu desteklemeye devam etmesi birçok oyuncuyu mutlu ediyor. Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.