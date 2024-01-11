Dyson Avrupa’nın Havası En Kirli Ülkelerini Açıkladı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dyson'ın Küresel Hava Kalitesi Bağlantılı Veri Projesi, 2022-2023 döneminde dünya genelindeki 2,5 milyondan fazla Dyson hava temizleyicisinden elde edilen iç mekan hava kalitesi verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Bu proje, iç mekan hava kirliliği konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlayan bir girişim olarak dikkat çekerken, elde edilen veriler Türkiye'nin havasının Avrupa'da en kirli ülkeler arasında olduğunu gösteriyor.

Dyson Hava Temizleme Mühendislik Direktörü Matt Jennings, bu bağlantılı hava kalitesi verilerinin, Dyson hava temizleyicilerin kullanıldığı gerçek ortamlarda iç mekan hava kirliliğinin doğru bir şekilde anlaşılmasına olanak tanıdığını ve bu bilgi sayesinde daha etkili teknolojilerin tasarlanabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin genelinde iç mekan hava kirliliği oranlarının dış mekan kirliliğine göre daha düşük olduğu belirlenirken, İstanbul'un bu genel trende karşı çıkarak iç mekanlarda dış mekana oranla daha yüksek kirlilik seviyelerine sahip olduğu tespit edildi.

İstanbul, araştırmada yer alan şehirler arasında en yüksek P.M2.5 değerlerine sahip 10. şehir olarak sıralandı.

Dyson'ın verilerine göre, iç mekan PM2.5 değerleri, dünya genelinde birçok ülkede DSÖ ortalamasını aştı. Türkiye, Hindistan, Çin, BAE, Güney Kore, Romanya, Meksika, Hong Kong, Suudi Arabistan ve İtalya'da bu değerler sırasıyla 11, 6, 4 ve 3 kat aşıldı.

Türkiye'nin P.M2.5 değerleri yıllık olarak incelendiğinde, Türkiye'nin bu değerlerle dünya genelinde en yüksek kirlilik seviyelerine sahip 11 ülke arasında 3. sırada yer aldığı görülüyor.