14.999 TL Fiyatlı Dyson PencilWash Islak Zemin Temizleyicisi Satışa Sunuldu

Dyson, yeni kablosuz ıslak zemin temizleyicisi PencilWash modelini tanıttı. İnce yapısı ve hafif tasarımıyla öne çıkan bu cihaz, geleneksel paspas görünümünü teknolojiyle birleştirerek zemin temizliğinde yeni bir alternatif sunuyor.

Dyson PencilWash'ın Özellikleri Neler?

Yeni Dyson PencilWash'in en belirgin özelliği, donanım bileşenlerini 38 milimetrelik ince bir sapta toplayan hafif yapısı. Toplamda 2.2 kilogram olan cihazın, ağırlık merkezi zemin başlığında bulunduğu için, kullanım esnasında elde hissedilen ağırlığı sadece 380 gram.

PencilWash'ın elde yarattığı bu hafiflik hissi, başlık kısmında yer alan kendinden itişli mekanizmasıyla birleşerek zemin üzerinde zahmetisizce yönlendirilmesini sağlıyor. Ayrıca 170 derece geriye yatabilen esnek tasarımı sayesinde, mobilya altlarına ve dar alanlara rahatça girebiliyor.

Temizlik kısmında ise klasik emiş gücü yerine sıvı nemlendirme sistemi kullanan PencilWash, 64.000 mikrofiber iplikli motorlu bir silindir fırçayla çalışıyor. Bu fırçaya sekiz farklı noktadan sürekli olarak temiz su aktarılıyor.

Cihazda dikkat çeken bir diğer nokta ise, filtre kullanılmaması. Filtre yerine PencilWash'de kullanılan otomatik kir ayrıştırma sistemi, fırçanın her dönüşünde kirli suyu temiz sudan ayırarak farklı bir hazneye iletiyor. Ayrıca başlıkta 100 metrekarelik bir alanı temizlemeye yetecek, 300 mililitrelik su haznesi bulunuyor.

Cihazdaki tüm bu teknoloji dört hücreli lityum iyon pil tarafından karşılanıyor. Batarya, standart modda 30 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresi sunuyor. Şirket, oldukça küçük çapta olan sap kısmına LED bir ekran koymayı da ihmal etmemiş. Bu ekran üzerinden, PencilWash'in batarya durumunu, güç modunu ve gerekli bakım uyarılarını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ayrıca PencilWash kutu içeriğinde ise manyetik şarj ünitesi ve saklama tablası ile geliyor.

Dyson PencilWash Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dyson PencilWash, Türkiye'de 14.999 TL fiyat etiketiyle resmi sitede listelendi. Cihazın henüz çıkış tarihi belirlenmese de, kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.