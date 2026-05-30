Meta'nın Sır Gibi Sakladığı Akıllı Gözlüğü Devlet Kayıtlarında Ortaya Çıktı!

Meta, şu anda yapay zekâ destekli akıllı gözlük pazarının lideri konumunda. En azından pazar payları bunu açıkça gösteriyor. Rakip şirketler de bu alandaki çalışmalarını hızlandırırken Meta, ürün yelpazesini genişleterek liderliğini korumaya çalışıyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, yeni bir yapay zekâ destekli akıllı gözlük serisi üzerinde çalışıyor olabilir. İşte detaylar...

Meta'nın Yeni Akıllı Gözlükleri Neden FCC Veritabanında?

Meta'nın yeni akıllı gözlükleri için FCC'ye başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Yani cihazlar FCC veritabanında görüntülendi. Bilmeyenler için Federal İletişim Kurulu veya kısa adıyla FCC, Amerika Birleşik Devletleri'nde telefon, uydu, televizyon, radyo ve kablo iletişimini denetleyen resmî bir kurum olarak faaliyet gösteriyor.

Akıllı gözlükler de Wi-Fi, Bluetooth, 5G ve benzeri kablosuz bağlantı teknolojilerini kullandıkları için FCC onay sürecinden geçmek zorunda. Meta'nın yeni akıllı gözlükleri ise G4QM, G4QR, G4QB ve G4QS model numaralarıyla veritabanında yer aldı. Bu model numaralarının şu an için ne anlama geldiği bilinmiyor. Belki renk seçenekleri ya da teknik özellik bakımından farklı versiyonlar olabilir.

Teknoloji şirketleri genellikle yeni ürünlerini piyasaya sürmeden önce FCC'ye başvuruda bulunuyor. Ancak bu başvurudaki en dikkat çekici detaylardan biri işlemin doğrudan Meta tarafından gerçekleştirilmiş olması. Meta'nın FCC'ye doğrudan başvuruda bulunması alışılmış bir durum değil. Şirket daha önce yalnızca Meta Ray-Ban Display gözlükleri için böyle yapmıştı. Diğer akıllı gözlük modellerinin başvuruları ise genellikle iş ortağı Ray-Ban'ın çatı şirketi EssilorLuxottica tarafından yaplımıştı.

Bu durum ise Meta'nın yeni yapay zekâ destekli akıllı gözlük serisinde Ray-Ban dışındaki bir marka ile iş birliği yapabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Bir diğer ihtimal ise şirketin yeni ürünlerini herhangi bir ortak olmadan, doğrudan kendi bünyesinde geliştiriyor olması. Şu anda ortada bir belirsizlik var. Ki Meta'dan konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama da gelmiş değil.

Meta, Yeni Akıllı Gözülklerini Ne Zaman Tanıtacak?

Meta'nın yeni akıllı gözlükleriyle ilgili FCC belgelerinin ortaya çıkması şirketin ürünleri resmî olarak tanıtmaya yaklaştığına işaret ediyor. Teknoloji şirketleri genellikle yeni cihazlarını piyasaya sürmeden birkaç ay önce FCC onay sürecini başlatıyor. Ancak Meta'nın yeni yapay zekâ destekli akıllı gözlüklerini tam olarak ne zaman duyuracağı henüz bilinmiyor. Zira FCC belgelerinde tanıtım veya satış tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor.

Editörün Yorumu

Meta'nın FCC başvurusunu bu kez doğrudan kendisinin yapması bence haberdeki en ilginç detay. Elbette şu aşamada Ray-Ban ortaklığının sona erdiğini söylemek mümkün değil ancak Meta'nın akıllı gözlük tarafında daha bağımsız hareket etmek istediği ihtimali de yok değil. Yapay zekâ destekli giyilebilir cihazların giderek yaygınlaştığı düşünüldüğünde Meta'nın bu alandaki liderliğini korumak için yeni ürünler üzerinde çalışması da sürpriz değil. Önümüzdeki aylarda konuyla ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.