Dyson Türkiye’de Neler Oluyor? Soruşturma Açıldı!

Türkiye piyasasında elektrikli süpürgelerden saç bakım aletlerine kadar pek çok farklı ürün grubunda faaliyet gösteren Dyson, Rekabet Kurumu tarafından açılan bir soruşturma ile gündeme geldi. Paralel ithalat başlığı ile açılan soruşturma kapsamında önemli açıklamalar yapıldı. Peki soruşturmanın açılmasındaki ana sebep ne? İşte detaylar...

Rekabet Kurulu Dyson Türkiye'ye Soruşturma Başlattı!

Rekabet Kurulu, Dyson Turkiye Elektrikli Ürünler Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen önaraştırmayı tamamlayarak resmî bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Paralel ithalatı kısıtlama ve satış koşullarına müdahale iddiaları üzerine başlatılan bu süreç, teknoloji pazarında dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. Kapsamlı incelemenin şirketin dağıtım yapısı ve uygulamalarına odaklanacağı belirtiliyor.

Önaraştırma sırasında yapılan yerinde incelemelerde bazı bulgulara ulaşıldı ve bu bulgular Dyson’ın Türkiye operasyonlarında rekabeti etkileyebileceği düşünülen davranışların incelenmesini gerekli kıldı. Kurul 6 Kasım 2025 tarihli toplantıda şirketin paralel ithalatı engelleyici uygulamalar yürütüp yürütmediğinin netleştirilmesi için 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca Dyson’ın Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin rekabet hukukuna uygun olup olmadığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alacak. Rekabet Kurulu’nun açıklamasında soruşturma kararının Dyson’ın kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Soruşturmalar kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla duyuruluyor ve bu süreçte herhangi bir cezanın kesinleştiği anlamı taşımıyor. Dyson’ın savunmaları, toplanan deliller ve uzman raporları doğrultusunda nihai karar ilerleyen dönemde belli olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.