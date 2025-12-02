Amazon'dan Devrimsel Hamle: Teslimatlar Sadece 30 Dakika Sürecek!

E-ticaretin devi Amazon, teslimat sürelerini rekor seviyelere indiren yeni bir hizmetle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket kısa bir süre önce yeni ultra hızlı teslimat hizmetini duyurdu. ABD'nin iki büyük eyaleti Seattle ve Philadelphia'da test edilmeye başlanan yeni özellik firmanın DoorDash ve Uber Eats gibi şirketlerle rekabet etmesini sağlayacak. İşte detaylar!

Teslimatlar Yalnızca 30 Dakika Sürecek

Yapılan açıklamaya göre Amazon, ultra hızlı teslimat seçeneğini tercih eden müşterilere siparişlerini yalnızca 30 dakika gibi epey kısa bir sürede teslim edecek. Üstelik müşteriler yalnızca temel market ürünleriyle sınırlı tutulmayacak. Gıda, kozmetik ürünleri, evcil hayvan mamaları, temizlik başta olmak üzere pek çok farklı kategori bu yeni ultra hızlı hizmet kapsamında yer alıyor.

Öte yandan bu hızın bir bedeli var. Prime üyeleri her sipariş için 3.99 dolar gibi makul bir ek ücretle bu hizmetten faydalanabilecek. Ancak Prime üyesi olmayan müşterilerin her sipariş için 13.99 dolar ödeme yapması gerekecek. Ayrıca 15 dolar altındaki siparişler için de 1.99 dolar tutarında küçük sepet ücreti uygulanacak.

Seattle ve Philadelphia'daki müşteriler, Amazon uygulaması veya ana sayfası üzerindeki navigasyon çubuğunda yer alan "30 Dakika Teslimat" seçeneğini kontrol ederek hizmetin kendi bölgelerinde aktif olup olmadığını görebilirler. Sipariş tamamlandıktan sonra ise teslimat takibi ve sürücüye bahşiş verme işlemleri yine uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Ultra Hızlı Teslimatların Sırrı Ne?

Peki Amazon bu kadar kısa bir sürede teslimatı nasıl sağlıyor? Aktarılanlara göre yeni hizmet kapsamında siparişlerin verimli bir şekilde hazırlanması amacıyla özel olarak tasarlanmış daha küçük tesisler kullanılıyor. Bu tesisler Seattle ve Philadelphia'daki müşterilerin yaşadığı ve çalıştığı yerlere stratejik olarak yakın konumlandırılmış durumda.

Amazon, söz konusu yöntemin hem çalışanların güvenliğini önceliklendirdiğini hem de teslimat ortaklarının kat etmesi gereken mesafeyi azalttığını belirtiyor. Bu da nihayetinde daha hızlı teslimat sürelerini mümkün kılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.