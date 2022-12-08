Dyson Zone Hava Temizleme Özellikli Kulaklıklar Satışa Sunuluyor

Dyson bugün, Ocak ayından itibaren Çin'de ve Mart ayından itibaren ABD, Birleşik Krallık, Hong Kong ve Singapur'da satışa sunulacak olan Dyson Zone kulaklıkların tüm özelliklerini duyurdu. Bu yılın başlarında duyurulan Dyson Zone kulaklıklar, ihtiyacınız olduğunda net, etkileyici bir dinleme deneyimi ve hareket hâlindeyken hava temizleme özelliği gibi özgün bir özellik sağlıyor.

Beş yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından, kulaklıklar 50 saate kadar ultra düşük ses bozulması ve gelişmiş gürültü engelleme özellikleri sunuyor. Dyson Zone ayrıca 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin %99'unu yakalarken, K-Carbon, potasyumla zenginleştirilmiş karbon filtreler NO2 ve SO2 dâhil olmak üzere şehir kirliliğinde en yaygın olan asidik gazları da hedef alıyor.

Dyson Zone Kulaklıkları 50 Saatlik Çalışma Süresi Sunuyor

Dyson Zone kulaklıklar, şehir gürültüsü ve hava kirliliği zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlandı. Gelişmiş lityum-iyon piller ve USB-C şarjı ile çalışan kulaklıklar, 50 saatlik yalnızca ses çalışma süresi veya 4 saatlik kombine hava temizleme ve ses çalışma süresi sunuyor. Ayrıca kulaklık 3 saatte %100 şarj oluyor.

Tüm Dyson makinelerinde olduğu gibi, hava temizleme özelliğine sahip Dyson Zone gürültü önleyici kulaklıklar da sıcaklık kontrollü odalar, düşme testi, malzeme ve kumaş aşınma testi, düğme sağlamlığı ve çok daha fazlasıyla en zorlu noktalarda test edildi.

Dyson'ın hava temizleme özelliğine sahip yüksek kaliteli, aktif gürültü engelleyici kulaklıkları Ocak ayından itibaren belli ülkelerde kullanıcılarla buluşacak.