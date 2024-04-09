E-Bisikletin Patlaması Yangına Sebep Oldu: Büyük Bir Tehlikeden Dönüldü!

E-bisikletler özlelikle elektrikli scooterlarla birlikte çok yaygınlaşan bir ulaşım aracı haline geldi. Elektrikli motorla desteklenen bu bisikletler birçok kişi tarafından kullanılıyor.

21 Mart'ta Sutton tren istasyonunda bir e-bisikletin patlayarak alev alması sonucunda yangın ekipleri olay yerine çağırıldı. Yangın ekibi bu yangını ''felaketle sonuçlanabilecek kadar güçlü'' olarak tanımladı.

E-Bisikletin Patlamasının Ardında Yatan Neden?

İstasyon Memuru Nigel McLachlan, e-bisikletin sahibinin dört ay önce bisikleti internetten satın aldığını ve o zamandan beri görünürde herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bu tarz olaylar bu ürünleri güvenilir yerlerden almanın çok önemli olduğunu gösteriyor. Ürünler internetten satın alınırsa, doğru batarya ve şarj cihazı olmadan satılma riski daha yüksek, bu da yıkıcı bir yangına neden olabilir.''

Londra'da hızla büyüyen yangın riskleri arasında e-bisiklet ve e-scooter bulunuyor. İstatistikler, en az 40 yangının sebebinin e-bisikletler olduğunu gösteriyor.