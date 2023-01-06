Askerlik İşlemleri e-Devlet'e Ekleniyor

Türkiye'deki sayısız hizmetin e-Devlet'e taşınmasının ardından vatandaşlar tek tuşla dijital olarak aradığı hizmetlere ulaşabiliyor. Her geçen gün yeni hizmetlerin eklendiği e-Devlet'e nihayet beklenen askerlik işlemleri ekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin e-Devlet'teki hizmetleri zenginleştirme planları doğrultusunda askerlik işlemlerinin e-Devlet'e taşınacağı haberi artık gerçek oluyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapmış olduğu açıklamaya göre askerlik işlemleri bu yılın ilk çeyreğinden itibaren e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

e-Devlet Üzerinden Tüm Askerlik İşlemleri Yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Askerliğim" adını verdikleri yeni hizmet üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve hizmeti askerlik çağı gelmiş veya terhis olmuş tüm vatandaşların kullanabileceğini, askerlikle ilgili gerekli tüm işlemlerin artık bu hizmet üzerinden tek tıkla halledilebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Askerliğim’ bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, ‘askerlik çağı’, ‘yoklama’, ‘celp ve sevk’, ‘muvazzaflık’, ‘yedeklik’ dönemlerini içeren işlemlere ‘Askerliğim’ hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek.

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