e-Devlet Çöktü! Erişim Sorunu Yaşanıyor

Muhtemelen yaşanan sunucu sıkıntıları sonrasında e-Devlet çöktü. Devletle ilgili yapılacak tüm bürokratik işlemlerin halledildiği dijital sistem, 14.00 itibarıyla erişilemez hale geldi. Erişim sorunu ardından, sosyal medya üzerinden siber saldırı iddiaları konuşulmaya başlandı.

e-Devlet uygulamasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir sistemi kullanamıyor. Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, http://giris.turkiye.gov.tr adresine girenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

27 Ekim 2021 13.00 itibarıyla başlayan problem hala devam ederken, bazı kullanıcılar sisteme erişebildiklerini dile getiriyorlar. Bu da sistemin bazı sunucularının geçici olarak çalışmadığını gösteriyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmezken, yaşananların siber saldırı olması ihtimali konuşuluyor.

Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın en kritik bilgilerinin yer aldığı e-Devlet sistemi, üstün güvenlik sistemleri ile korunuyor. Buna rağmen sunucular üzerinden çalışan bir sistem olması sebebiyle bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Daha önce soyağacı öğrenme uygulamasının kullanıma açılmasının ardından sistemde erişim problemleri olmuştu.