e-Devlet çöktü mü? Kullanıcılar sabah saatlerinden bu yana sisteme giriş yapamıyor. Giriş yapmaya çalıştığınızda karşınıza “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı çıkıyor. Hatanın geçici bir teknik problemden veya sistem yoğunluğundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. İşte detaylar!

e-Devlet Çöktü Mü? Kullanıcılar Giriş Yapamıyor

Türkiye'nin dijital hizmet platformu e-Devlet Kapısı, 9 Ekim sabahı itibarıyla birçok kullanıcı tarafından erişim hatası nedeniyle gündeme geldi. Giriş yapmaya çalışan vatandaşlar hem web hem de mobil uygulamada aynı hata mesajını alıyor.

“Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı” şeklindeki uyarı, sistemin yoğunluk altında olması veya planlı bir bakım çalışması yürütülmesiyle ilgili olabilir. Daha önce de benzer hatalar kısa süre içinde düzeltilmişti.

e-Devlet giriş hatası ne zaman düzelir?

Resmi bir açıklama yapılmasa da genellikle bu tür teknik aksaklıklar genellikle birkaç saat içinde gideriliyor. Kullanıcıların sayfayı sürekli yenilemek yerine bir süre bekleyip daha sonra yeniden giriş yapmayı denemeleri öneriliyor.

Sorun uzun sürerse, turkiye.gov.tr duyurular sayfası veya e-Devlet’in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaları takip etmek en doğru adım olacaktır.