e-Devlet'te Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) Hizmeti Başladı: Hesap Bilgileri Artık Yalnızca Tek Bir Yerde!

Hemen hemen her vatandaşımızın sıkça kullandığı e-Devlet platformuna yeni bir özellik eklendi. Kullanıcılar, yeni "Kolay Adres Sorgulama (KOLAS)" hizmeti ile birlikte banka hesaplarına tanımlanan kolay adres bilgilerini tek bir yerde görüntüleyebilecek. Detaylar haberde.

Yeni KOLAS Hizmeti İle Banka Hesap Bilgileri Tek Bir Yerde Toplanıyor!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğinde geliştirilen KOLAS, kullanıcıların hesap numaralarını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, kendisine ait telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası gibi bilgilerle hesaplarını eşleştirmelerine imkan tanıyor. Böylece para transferleri çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

e-Devlet Kapısı'nda sunulan yeni hizmet ise kullanıcıların farklı bankalarda veya elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan adres bilgilerini tek tuşla kolayca sorgulamalarını sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede bilgilerini güvenli bir şekilde saklarken, ödeme işlemlerini daha hızlı gerçekleştirme olanağına sahip oluyor.

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