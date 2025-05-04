Artık Geçebileceğiniz En Ucuz Tarifeyi e-Devlet Üzerinden Görüntüleyebileceksiniz!

Günümüzde mobil ve sabit internet hizmeti sunan operatörler, oldukça geniş bir tarife yelpazesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak bu kadar seçenek arasında en uygun ya da en avantajlı paketi bulmak zaman zaman karmaşık bir süreç haline gelebiliyor. İşte tam bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların işini kolaylaştıracak yeni bir çözümle karşımıza çıktı.

BTK tarafından geliştirilen “Tarife Karşılaştırma Sistemi”, artık e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kendi tercih ve ihtiyaçlarına göre mobil hatlardan sabit internet hizmetlerine kadar tüm tarifeleri; aylık ücret, taahhüt süresi, bağlantı hızı gibi detaylarla birlikte karşılaştırmalı olarak tek bir ekranda görüntüleyebilecek.

BTK Tarife Karşılaştırma Sistemi Nasıl Kullanılır?

e-Devlet platformu üzerinden erişime açılan yeni BTK Tarife Karşılaştırma hizmeti sayesinde vatandaşlar artık cep telefonu ve sabit internet tarifelerini tek bir yerden kolayca karşılaştırabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre sistem; mobil hat, sabit internet ve sabit telefon tarifelerini kapsayan 13 farklı işletmecinin kampanyalarını kıyaslama imkanı sunuyor.

Yeni sistemle kullanıcılar; bağlantı hızı, ücret, taahhüt süresi, cayma bedeli gibi birçok kritere göre filtreleme yapabiliyor. Böylece saniyeler içinde en uygun tarife seçeneklerine ulaşılabiliyor.

Tarife karşılaştırma sistemini kullanmak için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yapın. Arama kısmına “BTK Tarife Karşılaştırma” yazın. Mobil, sabit internet, sabit telefon veya TV hizmetlerinden birini seçin. Karşılaştırmak istediğiniz operatörleri belirleyin (tümünü ya da seçtiklerinizi). Fiyat aralığını ve ödeme türünü (faturalı/faturasız) girin. Taahhüt süresi, kullanım alışkanlıkları gibi detayları belirtin. “Tüm bireysel tarifeleri göster” seçeneğini işaretleyin. Numara taşıma ya da servis sağlayıcı değiştirme seçeneğini belirtin. Son olarak “Sorgula” butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyin.

Bakan Uraloğlu, bu yeni hizmetin hem tüketiciye hem de sektöre fayda sağlayacağını vurguladı. Sistemin daha uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunumu konusunda işletmecileri rekabete teşvik edeceği ifade edildi. Yeni sisteme direkt buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.