E-Spor Antrenörlük Kursu Başvuruları Başlıyor! İşte Aranan Şartlar

E-spor antrenörlük kursu için başvuruların çok yakında başlayacağı duyuruldu. Peki, yardımcı antrenörlük kursu için hangi kriterlere sahip olmak gerekiyor? Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) tarafından paylaşılan başvuru şartlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

E-Spor Antrenörlük Kursu Başvuru Nasıl Yapılır?

E-spor yardımcı antrenör yetiştirme kursu 22 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kursa başvurmak için 250 TL ödemeniz gerekiyor. TESFED sayfası üzerinden ödeme bilgilerine ve başvuru yapma ekranına ulaşabilirsiniz. Ön başvuru tarihleri 8 - 18 Mart 2021 olarak açıklandı. Başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini 18 Mart 2021 saat 16.00'a kadar yapmanız gerekiyor.

Paylaşılan bilgilere göre dersler internet üzerinden yapılacak. 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ankara'da yüz yüze sınav olacak. Kontejyanın 75 kişi ile sınırlı olduğu açıklandı. Kursa katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan kriterlere sahip olması gerekiyor: