E-Spor Oyuncularına Milyonlarca Dolar Maaş Ödenecek

E-spor oyuncu maaşları milyon doları bulmasıyla dünyada merak uyandırmayı başarıyor. ABD'deki League of Legends takımları, Asya'daki rakiplerinin gerisinde kalmasından dolayı onlarca oyuncuyu milyon dolarlık anlaşmalarla kendi takımlarına katıyor.

ABD takımları, profesyonel anlamda e-sporun en popüler oyunu League of Legends'ta e-sporun bir yaşam biçimi olduğu Asya'daki meslektaşlarının çok gerisinde. Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde oyuncular çocukken yarışmaya başlıyor ve günde 18 saate kadar antrenman yapıyorlar. ABD'li takımlar ise büyük maaşlar sunarak dünyanın en iyi oyuncularını işe almaya başladı.

ABD'nin e-spor takımları yarışa devam etmek için her geçen gün daha fazla maaş ödeyerek oyuncu topluyor. Bir New York Times analizine ve Avrupa'dan benzer bir sayıya göre bu takımlar, nakit akışı ve ünlü sponsorların yardımıyla 2016 yılından bu yana Asya'dan en az 40 oyuncu transfer etmeyi başardı.

Birçok profesyonel oyuncu, takımlar tarafından sağlanan büyük maaş çeklerinden memnun. Oyuncuların bir kısmı Los Angeles gibi yerlerde rahat bir yaşam tarzını benimsedikleri için ABD'ye transfer oluyorken, bazı e-spor oyuncuları ise Amerika kıtası için ilk dünya şampiyonluğunu kazanarak Amerika'yı listeye sokacak oyuncu olduğuna inanıyor .

E-spor oyuncu maaşları milyon doları buluyor

Kuzey Amerika'da maaşların artışı da dikkat çekiyor. League of Legends Kuzey Amerika bölge temsilcisi Chris Greeley, bir takımın ilk beşindeki maaş ortalamasının 2018'den beri 300.000 dolardan 460.000 dolara çıktığını söyledi. Eski bir ESPN muhabiri olan Jacob Wolf'a göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek maaşlı oyuncular, Güney Kore gibi bir ülkedeki meslektaşlarından 500.000 dolar daha fazla kazanabiliyor.

League Championship Series takımlarının çoğu aynı zamanda ABD spor takımlarına sahip olan milyarderler tarafından desteklenmekte. Bundan dolayı takımların arkasında gelirin "balon" olmadığı düşünülüyor. Ancak lige girmek isteyen takımların Riot'a 10 ila 13 milyon dolar arasında ödeme yapması gerekiyor.

Riot bugüne kadar League of Legends'tan kazandığı miktarı söylemeyi reddetti ve analistler de doğrudan e-spordan kar sağladığını düşünmüyor. Araştırma şirketi SuperData'ya göre oyunun kendisi sadece bir yılda 1.8 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı.