LoL 11.2 Yama Notları Yayımlandı!

LoL 11.2 yama notları oyuncularla buluşturuldu. Tricia “mom cat” Tan ile Shio Shoujo tarafından yazılan güncelleme notlarında yer verilen bilgilere göre oyuncuları çok büyük yenilikler bekliyor. Bu güncelleme hemen hemen her oyuncunun sevdiği eşyalar ve şampiyonlar güçlendirilirken video oyununa ayrıca uzun bir zamandır beklenen şampiyon geliyor.

LoL 11.2 Yama Notları Neler Sunuyor?

League of Legends hayranlarının merak içerisinde beklediği 11.2 yaması nihayet çıktı. Bu yamada Akali, Darius, Maokai gibi oyunun ilerleyen zamanlarında önemli bir etkisi olan şampiyonlar zayıflatılırken Azir, Caitlyn, Nocturne gibi bazı şampiyonlar güçlendirildi. Canbiçen, Rüzgârın Hiddeti gibi bazı eşyalarda değişikliğe gidildi.

LoL 11.2 Zayıflatılan (Nerflenen) Şampiyonlar

Akali: Q (Beş Nokta Saldırısı) bedeli 120 / 115 / 110 / 105 / 100 olarak değiştirildi.

Q (Beş Nokta Saldırısı) bedeli 120 / 115 / 110 / 105 / 100 olarak değiştirildi. Darius: Pasif (Kanama) Noxus Kudreti’nin ilave saldırı gücü 20-205 olarak güncellendi.

Pasif (Kanama) Noxus Kudreti’nin ilave saldırı gücü 20-205 olarak güncellendi. Elise: Q (Zehirli Isırık) hasarı 70 / 105 / 140 / 175 / 210 oldu.

Q (Zehirli Isırık) hasarı 70 / 105 / 140 / 175 / 210 oldu. Ivern: E (Patlartohum) kalkan oranı %80 YG olarak düşürüldü.

E (Patlartohum) kalkan oranı %80 YG olarak düşürüldü. Maokai: E (Fide Atışı) bedeli artık 60 / 70 / 80 / 90 / 100 mana, hasar oranı her 100 YG başına %0,8.

E (Fide Atışı) bedeli artık 60 / 70 / 80 / 90 / 100 mana, hasar oranı her 100 YG başına %0,8. Nunu ve Willump: Hareket hızı 345’ten 340’a, canı 570’den 540’a düşürüldü.

Hareket hızı 345’ten 340’a, canı 570’den 540’a düşürüldü. Olaf: W (Hırçın Saldırı) can çalması %16 / 18 / 20 / 22 / 24 olarak güncellendi. W’nun iyileştirme artışı ise artık eksik canına bağlı olarak %0-33.

LoL 11.2 Güçlendirilen (Bufflanan) Şampiyonlar

Azir: Q (Kumların Fatihi) bekleme süresi 14 / 12 / 10 / 8 / 6 olarak değişti.

Q (Kumların Fatihi) bekleme süresi 14 / 12 / 10 / 8 / 6 olarak değişti. Caitlyn: Saldırı gücü büyüme oranı 3,3’e çıktı.

Saldırı gücü büyüme oranı 3,3’e çıktı. Dr. Mundo: Q (Mikroplu Satır) artık isabet halinde %50, katletme halinde %100 can iadesi veriyor. E (Acısever) ilave hasar azami canının %4/4,5/5/5,5/6'sı olarak güncellendi. R (Sadizm) can yenilenmesi azami canının %60/85/110'u olarak güncellendi.

Q (Mikroplu Satır) artık isabet halinde %50, katletme halinde %100 can iadesi veriyor. E (Acısever) ilave hasar azami canının %4/4,5/5/5,5/6'sı olarak güncellendi. R (Sadizm) can yenilenmesi azami canının %60/85/110'u olarak güncellendi. LeBlanc: Q (Şer Mührü) artık 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana istiyor. Can büyüme oranı 92’den 97’ye çıkarıldı.

Q (Şer Mührü) artık 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana istiyor. Can büyüme oranı 92’den 97’ye çıkarıldı. Nocturne: Q (Karanlığın Eli) bekleme süresi iki saniye düştü, şampiyonu yönetenlerin artık 8 saniye beklemesi yeterli. R (Paranoya) bekleme süresi ise 140 / 115 / 90 saniye olarak değişti.

Q (Karanlığın Eli) bekleme süresi iki saniye düştü, şampiyonu yönetenlerin artık 8 saniye beklemesi yeterli. R (Paranoya) bekleme süresi ise 140 / 115 / 90 saniye olarak değişti. Senna: Saldırı hızı oranı 0,3 oldu. Pasif (Bağışlama) katletme dışı sis hayaleti düşürme ihtimali %28, sis hayaletinden kazanılan altın 8 oldu. Q (Deşen Karanlık) iyileştirme oranı %40 YG, hasar oranı %50 SG olarak değişti.

Saldırı hızı oranı 0,3 oldu. Pasif (Bağışlama) katletme dışı sis hayaleti düşürme ihtimali %28, sis hayaletinden kazanılan altın 8 oldu. Q (Deşen Karanlık) iyileştirme oranı %40 YG, hasar oranı %50 SG olarak değişti. Shaco: Pasif (Arkadan Vuruş) 1-18. Seviyelerde 20-35 olarak değişti.

Pasif (Arkadan Vuruş) 1-18. Seviyelerde 20-35 olarak değişti. Soraka: Q (Yıldız Yağmuru) toplam yenilenme iyileştirmesi artık 50 / 65 / 80 / 95 / 110. W (Astral İlham) iyileştirme 90 / 125 / 160 / 195 / 230, iyileştirme oranı %70 YG oldu.

Q (Yıldız Yağmuru) toplam yenilenme iyileştirmesi artık 50 / 65 / 80 / 95 / 110. W (Astral İlham) iyileştirme 90 / 125 / 160 / 195 / 230, iyileştirme oranı %70 YG oldu. Trundle: Q (Kopar) ilave hasar oranı %15 / 25 / 35 / 45 / 55 SG, W (Donmuş Krallık) ilave saldırı hızı %30 / 50 / 70 / 90 / 110 oldu.

Q (Kopar) ilave hasar oranı %15 / 25 / 35 / 45 / 55 SG, W (Donmuş Krallık) ilave saldırı hızı %30 / 50 / 70 / 90 / 110 oldu. Varus: Mana büyüme oranı 40’a çıktı. R (Musibet Zinciri) 100 / 80 / 60 saniye olarak güncellendi.

Lol 11.2 Değişen Eşyalar

Canbiçen: Büyükılıç kullanılarak verilen hasarın (hasar azaltma etkilerinden önce) %40'ına eşdeğer miktarda mana veriyor.

Büyükılıç kullanılarak verilen hasarın (hasar azaltma etkilerinden önce) %40'ına eşdeğer miktarda mana veriyor. Rüzgârın Hiddeti: Bulut patlaması bekleme süresi 90 saniyeye çıktı.

Bulut patlaması bekleme süresi 90 saniyeye çıktı. Hextech Füzekemer : Ses patlaması ilave hareket hızı 2,15 saniyeliğine %30 oldu.

: Ses patlaması ilave hareket hızı 2,15 saniyeliğine %30 oldu. İmparatorun Fermanı: Koordinasyonlu atış bekleme süresi artık yavaşlatma / hareketsisz bırakma etkisiyle birlikte uygulanıyor.

Koordinasyonlu atış bekleme süresi artık yavaşlatma / hareketsisz bırakma etkisiyle birlikte uygulanıyor. Kraken Katili: Kraken Katili isabet etkilerine sahip şampiyon yeteneklerinde aşırı güçlü. Bu yetenekler genelde bu etkiyi hafifletmek için isabet etkisi düzenleyicilerine sahip oluyor. Kraken Katili artık Aphelios’un Q’su, Katarina’nın R’si, Urgot’un W’sundan faydalanacak.

Kraken Katili isabet etkilerine sahip şampiyon yeteneklerinde aşırı güçlü. Bu yetenekler genelde bu etkiyi hafifletmek için isabet etkisi düzenleyicilerine sahip oluyor. Kraken Katili artık Aphelios’un Q’su, Katarina’nın R’si, Urgot’un W’sundan faydalanacak. Shurelya'nın Savaş Şarkısı : Can 200’e düşürüldü. İlave hareket hızı verme kaldırıldı. Yetenek gücü eklendi. Bu eşya artık 40 YG sağlıyor. Taban mana yenilenmesi %100’e çıkarıldı.

: Can 200’e düşürüldü. İlave hareket hızı verme kaldırıldı. Yetenek gücü eklendi. Bu eşya artık 40 YG sağlıyor. Taban mana yenilenmesi %100’e çıkarıldı. Gargoyl Taşzırhı: İlave zırh ve büyü direnci %5 (en fazla %25) olarak değiştirildi.

LoL 11.2 Giderilen Hatalar

Merkez patladıktan sonra "gg wp" yazmış olmak için Shift ve Enter tuşlarına iki defa basmak zorunda olmanıza yol açan hata giderildi.

Ebediler ilerlemesi artık oyun sonrası lobideki takdir oylarının üstünü kapatmıyor.

Soraka artık ona düşük canlı bir Yuumi yapışmışken hareket hızı artışını koruyamıyor.

Vadi'nin Alameti'nin zaman zaman kulelere hasar vermemesine yol açan hata giderildi.

Garen'in E - Yargı yeteneğinin dönüş hızı, artık Üçlü Kuvvet'in ihtişamlı pasifinin efsanevi eşya başına sağladığı ilave saldırı hızını da hesaba katıyor.

Lissandra'nın R - Donmuş Mezar yeteneği artık Ufukgetiren'in zayıflatmasını etki alanındaki tüm rakiplere değil, yalnızca hareketsiz bırakılan rakiplere uyguluyor.

Udyr artık tek bir Q - Kaplanın Öfkesi veya R - Ankanın Alevi saldırısıyla Kararma'nın Batmaz Ay etkisini tetikleyemiyor.

Çarp beş defa kullanıldıktan sonra orman eşyasının tüketilmemesine yol açan ve oyuncunun altın karşılığında bunu satabilmesine olanak tanıyan hata giderildi.

LoL 11.2 Gelecek Şampiyon Kostümleri