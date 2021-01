Türk CS:GO Oyuncusu Milyon Dolarlık Sözleşmeyi Ping Sorunu Sebebiyle Feshetti

E-spor ekibi Cloud9 Woxic ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz dönemde rekor fiyata Cloud9'a dahil olan Özgür “woxic” Eker'in çeşitli sorunlardan dolayı anlaşmasının feshedildiği aktarıldı.

ABD'li e-spor takımı Cloud9, kısa süre önce Counter-Strike ekibine dahil ettiği Türk oyuncu Özgür “woxic” Eker'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Eker, C9 ile 1,3 milyon dolara üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Ayrıca C9, daha önce Eker'in yer aldığı mousesportsille takımına 296.000 dolar transfer ücreti ödemişti.

22 yaşındaki e-spor oyuncusu, C9'u temsil etmek için sadece üç aylık bir zaman bulabildi. Eker bu süre zarfında beşini kazandığı 11 maçta yer aldı.

Cloud9'un Counter-Strike ekibinden sorumlu Henry Greer tarafından yapılan açıklamada, Özgür Eker ile yolların ayrıldığı doğrulandı. Henry "HenryG" Greer, geçtiğimiz gün sosyal medya adreslerinden duyuruyu yaptı ve Woxic'in ABD merkezli organizasyondan çeşitli nedenlerden dolayı ayrılması gerektiğini söyledi.

Statement regarding Cloud9 CS:GO & Woxic.



Wishing him the very best of luck in the future.



More to come in the next couple of days.. pic.twitter.com/SSotR8UDBh