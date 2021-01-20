Türk CS:GO Oyuncusu Milyon Dolarlık Sözleşmeyi Ping Sorunu Sebebiyle Feshetti

E-spor ekibi Cloud9 Woxic ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz dönemde rekor fiyata Cloud9'a dahil olan Özgür “woxic” Eker'in çeşitli sorunlardan dolayı anlaşmasının feshedildiği aktarıldı.

ABD'li e-spor takımı Cloud9, kısa süre önce Counter-Strike ekibine dahil ettiği Türk oyuncu Özgür “woxic” Eker'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Eker, C9 ile 1,3 milyon dolara üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Ayrıca C9, daha önce Eker'in yer aldığı mousesportsille takımına 296.000 dolar transfer ücreti ödemişti.

22 yaşındaki e-spor oyuncusu, C9'u temsil etmek için sadece üç aylık bir zaman bulabildi. Eker bu süre zarfında beşini kazandığı 11 maçta yer aldı.

Cloud9'un Counter-Strike ekibinden sorumlu Henry Greer tarafından yapılan açıklamada, Özgür Eker ile yolların ayrıldığı doğrulandı. Henry "HenryG" Greer, geçtiğimiz gün sosyal medya adreslerinden duyuruyu yaptı ve Woxic'in ABD merkezli organizasyondan çeşitli nedenlerden dolayı ayrılması gerektiğini söyledi.

Statement regarding Cloud9 CS:GO & Woxic.



Wishing him the very best of luck in the future.



More to come in the next couple of days.. pic.twitter.com/SSotR8UDBh — C9 HenryG (@HenryGcsgo) January 18, 2021

Greer'e göre, Eker son derece yetenekli ancak iki ülke arasındaki zaman farkı ve oyun deneyimini etkileyen ping gibi bazı sorunlar takım bağını olumsuz etkiliyor.

Ayrıca COVID-19 salgını yüzünden turnuvalar için bir takım oluşturmak normalden daha zor. Bu soruna ek olarak ağ gecikmeleri ve zaman farkı Türk oyuncu ile daha fazla çalışamayacaklarını gösterdi.

Takım yöneticisine göre, Eker ile aralarındaki uzak mesafe takımdaki diğer oyuncuları da etkiledi ve maçlarda motivasyon kaybına yol açtı. HenryG tarafından yayınlanan duyuruda, Türk oyuncuya veda etme kararının Cloud9'un geri kalan tüm oyuncularıyla birlikte alındığı ifade edildi.

Cloud9 Woxic ile yollarını ayırdı: şimdi ne olacak?

C9'un Counter-Strike ekibinin durumu bir hafta boyunca tartışma konusu olacak gibi gözüküyor. Halihazırda takımda Amerikalı Ricky "floppy" Kemery İngiliz Alex "ALEX" McMeekin ve William "mezii" Merriman ve Danimarkalı Patrick "es3tag" Hansen yer alıyor.

Profesyonel kariyeri boyunca 300.000 dolardan daha fazla kazanan ve CS: GO başarısını global turnuvalarda gösteren Özgür Eker, HLTV tarafından 2019 yılında dünyanın en iyi 12. oyuncusu seçilmişti.

Cloud9 kadrosuna katılmadan önce, mousesportsille ve HellRaisers takımlarında yer alan Türk oyuncunun yeni adresi ise henüz belirsizliğini koruyor. E-spor ve turnuvalarla ilgili tüm detaylar için Tamindir'i takip etmeyi ihmal etmeyin.