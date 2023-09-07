E3 2024 İptal mi Olacak: Fuarın Artık Bir Organizatörü Yok!

Electronic Entertainment Expo olarak bilinen E3, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir video oyun fuarı. Bu fuara oyun sektöründeki ünlü şirketler katılır ve yeni oyunlarını tanıtır.

İlk olarak 2006 yılında düzenlenen E3, pandemi sebebiyle 2020, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilememişti. Yeni gelen habere göre EA 2024'ün de kaderi belli değil. Peki neden?

ESA ve ReedPop Yollarını Ayırdı!

Haziran ayında EA 2023'ün iptal olacağına dair birtakım söylentiler çıkmıştı. Ancak ESA sözcüsü yaptığı açıklamada henüz nihai bir karara varmadıklarını ifade etmişti. Buna rağmen EA 2023 gerçekleşmemişti.

Tüm bunların ardından yeni bir gelişme yaşandı. EA 2023 fuarının iptal olması, ESA ile ReedPop arasındaki ilişkinin zayıflamasına neden oldu. ESA, organizatörü ReedPop ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ESA'nın bu açıklaması şu anlama geliyor; EA 2024 fuarı, her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Los Angeles Kongre Merkezi'nde yapılmayacak. Bu da fuarın 15 yıl sonra ilk kez farklı bir mekânda yapılması demek.

EA 2024 fuarının iptal olup olmayacağıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Konuyla ilgili ESA başkanı ve Üst Yöneticisi Stanley Pierre-Louis şunları söyledi:

“ReedPop’un geride bıraktığımız on dört aydaki ortaklığına minnettarız ve çeşitli etkinlikleri ile sektörü ve hayranları bir araya getirmek için devam eden çabalarını destekliyoruz. E3’ün sektörümüzde ulaştığı nokta rakipsiz kalmaya devam ederken, video oyun sektörüne en iyi şekilde hizmet etmesi için nasıl geliştirebileceğimizi araştırmaya ve etkinliğin formattan mekâna kadar her bir yönünü değerlendirmeye devam ediyoruz. Organizatör olarak kendimizi sektör için rolümüze adadık ve önümüzdeki aylarda E3 hakkında haberler paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Peki sizce EA 2024 fuarı iptal edilecek mi? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.