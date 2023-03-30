E3 2023 İptal Edildi: İşte Nedenleri

Tüm büyük oyun ve donanım geliştiricilerin yer almak için birbiriyle kapıştığı E3 oyun etkinliğinin bu sene düzenlenmeyeceği açıklandı. Bu yıl fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan E3 2023 etkinliğinden birçok büyük oyun geliştiricisi çekilme kararı almıştı.

IGN tarafından doğrulanan bir bilgiye göre çalışanlara gönderilen bir e-postada "yeterli ilginin sağlanamaması" nedeniyle etkinliğin iptal edildiği söylendi.

Microsoft, Nintendo ve Sony Katılmak İstememişti

2019 yılından beri pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze olarak düzenlenemeyen E3, ilk defa bu sene Los Angeles'ta düzenlenecekti.

Etkinlik tarihinin belli olmasının ardından bir bir büyük markalar katılım sağlamayacağını açıkladı. Microsoft, Nintendo ve Sony gibi büyük oyun geliştiricilerin E3 2023'e katılmayacağını açıklaması, etkinliğe olan ilgiyi azalttı.

Henüz organizatör ESA'dan resmi bir açıklama gelmese de tüm işaretler 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen etkinliğin iptal edildiğini gösteriyor.