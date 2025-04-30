Dev Oyun Şirketinde İkinci Darbe: 200 Kişi Daha İşten Çıkarıldı!

Son yıllarda teknoloji ve oyun sektöründekiler başta olmak üzere birçok şirket, bütçelerini daha verimli kullanmak ve karlılıklarını artırmak amacıyla geniş çaplı işten çıkarmalara yöneldi.

Bu dalgaya katılan isimlerden biri de oyun dünyasının devlerinden Electronic Arts (EA) oldu. Geçtiğimiz günlerde alt şirketi Respawn Entertainment'tan 100 çalışanını işten çıkaran EA, şimdi de yeni bir açıklamayla merkezdeki 200 çalışanıyla daha yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar!

EA, 200 Kişiyi Daha İşten Çıkardı

Aktarılan bilgilere göre işten çıkarılan 200 kişinin önemli bir kısmı, oyuncu deneyiminden sorumlu olan müşteri hizmetleri, topluluk yönetimi ve pazarlama gibi alanlarda görev yapan “Experiences” ekibinde yer alıyordu. Tabii şirketin diğer birimlerinde de ayrılma yaşandı.

EA'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Uzun vadeli stratejik önceliklerimize odaklanmaya devam ederken, ekipleri daha etkili bir şekilde hizalamak ve kaynakları gelecekteki büyümeyi destekleyecek şekilde tahsis etmek adına organizasyonumuzda belirli değişiklikler yaptık. Bu süreç boyunca çalışanlarımıza saygı ve özenle yaklaşıyoruz. Etkilenen çalışanlara, mümkün olduğunda şirket içinde yeni fırsatlar bulmaları için yardımcı olmaya ve geçiş sürecinde destek sunmaya çalışıyoruz.

Şirket, Respawn Entertainment tarafında işten çıkarma yoluna gittiği için erken aşamadaki iki proje iptal edilmişken, Apex Legends ve Star Wars: Jedi oyunları için çalışmalar da yavaşladı. EA, bunun için üzgün olduğunu ifade etti.

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