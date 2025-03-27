Dev İndirim: EA SPORTS FC 25'i 1820 TL Daha Ucuza Almak Mümkün

Epic Games Store'da İlkbahar İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 25 de yer alıyor. Şu anda popüler oyunu çok ucuza satın alabilmek mümkün.

EA SPORTS FC 25 %70 İndirime Girdi

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 25 isimli yapım Epic Games Store'da yüzde 70 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 2.599,99 TL'den 779,99 TL'ye düştü. Dolayısıyla oyunu 1.820 TL daha ucuza satın alabilirsiniz.

Epic Games Store'daki İlkbahar İndirimi kampanyası 9 Nisan 2025 TSİ 18.00'de sona erecek. FC 25'in yanı sıra daha pek çok oyun indirime girdi. Örneğin yüzde 65 oranında indirime giren F1 Manager 2024'ün fiyatı 585 TL'den 204,75 TL'ye düştü.

EA SPORTS FC 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

Windows 10 - 64-Bit İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti

AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

EA SPORTS FC 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri