EA Büyük Bir İşten Çıkarma Yapıyor: Hangi Oyunlar İptal Edildi?

Büyük şirketlerin işten çıkarma kervanına PlayStation'dan sonra Electronic Arts da katılıyor. Oyun dünyanın en büyük firmalarındna biri olan EA, 670'ten fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. 13.400'den fazla çalışanı olan şirket, işten çıkarmalar yüzünden bazı oyunlarının çıkışını da iptal etti.

EA'nın Çalışanlarını İşten Çıkarmaya Başlıyor

Hafta başında yönetim kurulu tarafından alınan kararla birlikte şirketin uzun vadede büyüme ve hissedar getirilerine odaklanılacak. Yeniden yapılanma ile birlikte ofis alanında küçülme ve personel sayısında azalmaya yönelik hamleler yapılacak.

İşten çıkarma ve çalışma alanı azaltma ile birlikte 125 milyon ile 165 milyon dolar arasında değişen maliyet büyük ölçüde azaltılacak. Çalışanların işten çıkarılması 40-55 milyon dolarlık bir kazanç sağlarken ofis alanının azaltılması 50-65 milyon dolarlık bir kazanç sağlayacak.

Aynı zamanda lisans verenlerle yapılan taahhütle ilgili de 35-45 milyon dolarlık bir kazanç elde edilecek. Bu yeniden yapılanmanın da sene sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

EA Hangi Oyunları İptal Edildi?

İşten çıkarmalarla birlikte EA'nın oyuncular tarafından merakla beklenen oyunları da iptal edilmeye başladı. Star Wars FPS oyunu iptal edilirken bu oyun için çalışan kişilerin Apex Legends, Iron Man, Black Panther ve Star Wars: Jedi oyunlarının projelerine atanacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra Battlefield'ın tek oyunculu tarafından sorumlu geliştiricisi Ridgeline stüdyosu da kapatılacak. Stüdyonun kapanmasıyla birlikte oyunun geliştirilmesi Burnout ve Need for Speed serisiyle bilinen Criterion stüdyosuna taşınacak.