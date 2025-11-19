EA'den Şaşırtan Karar: F1 26 Çıkmayacak! İşte Nedeni

F1 oyunları 2000 yılından bu yana karşımıza çıkıyor. Yayıncılığı 2000 - 2003 yılları arasında EA Sports ve 2008 - 2020 yılları arasında da Codemasters tarafından yapılmıştı. 2021 yılındaki satın alım sonrasında ise EA Sports bir kez daha yayıncı konumuna yükselmişti. Yirmi beş yıllık zaman zarfında elbette kesintisiz her yıl bir oyunun çıkması durumu olmamıştı. Bu yıl da bir yenisi gerçekleşecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, F1 26'yı beklemememiz gerekiyor.

EA Sports, F1 27'ye Odaklanıyor

Sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklama ile EA Sports, bu çıkması beklenen oyuna kaynak ayırmaktan vaz geçti. Bir nevi Konami'nin eFootball ile uyguladığı yöntemi tercih edecek olup, F1 25 için ücretli bir güncelleme yayınlanacak ve yeni araçlar, düzenlemeler ve takımlar ile 2026 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası oyuna eklenecek.

Electronic Arts bünyesinde geliştirilen F1 oyunlarının geleceği, F1 25 sonrasında kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Çeşitli kaynaklarca güncel oyunun halihazırdaki sözleşme kapsamında çıkan son oyun olduğu söylenir iken, iki yıl kadar uzatmak gibi bir seçeneğin de masada olduğu ifade edilmişti.

Electronic Arts ise Insider Gaming sitesine sözleşmenin uzatıldığına dair teyitte bulunmuşsa da sonradan bu teyit geri çekilmişti. Kafalarda soru işareti oluşturan bu durumun ardından şirketten yapılan açıklama ile sunulan bilginin doğruluğunun olmadığı, herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları söylenmişti.

F1 26 pas geçilecek iken F1 27 ise seri için bür kabuk değişimi olacak gibi görünüyor. Öyle ki daha kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmış bir deneyimin sunulacağı söyleniyor. Daha derin, daha otantik ve daha yenilikçi bir yaklaşım sergilenecekmiş.

Kimi oyuncular bu yeni yaklaşımı olumlu bulmuş olsa da F1 25 için sunulan ücretli genişleme paketinin tartışmalara yol açabileceğini düşünüyorlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir yıllık boşluk sizce de F1 serisi için olumlu bir gelişme olacak mı? Yorum kısmında buluşalım.