F1 25, oyunculara hem sürüş hem de içerik açısından kapsamlı bir deneyim sunan formula 1 oyunudur.

Berkcan Aktürk - 50 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan F1 25, oyunculara yenilikçi bir formula deneyimi sunuyor. Gerçekçi kontrollerle birlikte mükemmel bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Kariyer modunda karakterinizi geliştirin, iyi takımlarda pilot olmaya çalışın veya kendi takımınızın başına geçerek patron olun.

Diğer F1 oyunlarının yanı sıra F1 25, oyunculara kendi takımlarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Logo, isim, araç tasarımları ve aklınıza gelebilecek her türlü öğeyi kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Gerçek hayatta bulunan pistlerde yarışabilir, online karşılaşmalarda diğer oyunculara karşı mücadele edebilir ve kariyer modunda takımınızı en üst sıralara taşıyabilirsiniz.

F1 25 İndir

F1 25, aynı zamanda farklı içerik paketlerini de oyunculara sunmaktadır. Lewis Hamilton gibi ikonik pilotların paketlerini oynayabilir ve farklı paketleri deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca Iconic Edition'ı satın aldıysanız, hesabınıza 18.000 PitCoin eklenecektir.

Siz de F1 25 indirin ve ister tek ister diğer oyuncularla birlikte heyecan dolu bir formula deneyimi yaşayın!

F1 25 Sistem Gereksinimleri