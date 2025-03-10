Futbol Tukunları Müjde! EA FC 25'i 2 bin TL Daha Ucuza Almak Mümkün

Futbol tutkunlarının en sevdiği oyunlardan olan ve bir zamanlar FIFA adıyla bilinen EA FC'nin en yeni sürümü büyük bir indirime girdi. EA FC 25, PC, PlayStation ve Xbox gibi tüm platformlarda 2 bin TL'ye varan indirimlerle satın alınabilir durumda. İşte detaylar!

EA FC 25 Yüzde 70 İndirime Girdi

EA FC 25, en güncel takım kadroları ve yenilenmiş mekanikleriyle geçtiğimiz Eylül ayında dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunuldu. Ancak artan dolar kuru gibi faktörler, oyunun ülkemizdeki fiyatının futbolseverleri hayal kırıklığına uğratmasına neden oldu. Ancak Electronic Arts'ın son kampanyası sizi gecikmeli de olsa oyuna dahil edebilir.

EA FC 25, PC, PlayStation ve Xbox'ta yüzde 70 indirime girdi. Örneğin oyun, Steam üzerinde 69,99 yerine 20,99 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Bu da güncel kurla 1.791 TL indirim anlamına geliyor. Xbox cephesinde ise 2.899 TL yerine 869 TL oyunun Series S ve X sürümüne ulaşmak mümkün.

Aynı 2 bin TL'yi aşan indirim PlayStation mağazasında da geçerli. PlayStation ve Xbox mağalazarında indirim için bir tarih belirtilmezken, Steam üzerinde 13 Mart vurgusu bulunuyor. Bu nedenle bu kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların kısıtlı bir süresi bulunuyor. Ne yazık ki Epic Games üzerinde ise henüz bir indirim yok.

Belirtmekte yarar var ki Mart ayına girmemizle birlikte liglerin bitimine 2-3 ay arası bir zaman kaldı. Electronic Arts genellikle Mayıs-Haziran aylarında futbol oyunlarını EA Play kütüphanesine dahil ediyor ve bu oyunlara Game Pass üzerinden erişilebiliyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanamayacaksanız, muhtemelen birkaç ay sonra da EA FC 25'i makul bir fiyat karşığında oynayabilirsiniz.