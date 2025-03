5.150 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, oyunculara kaçırılmayacak fırsatlar sunmaya devam ediyor. Başlatılan kampanya kapsamında beş fraklı oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Born of Bread, AEW: Fight Forever ve Test Drive Unlimited Solar Crown isimli oyunlar bedava oldu. Born of Bread'i tüm Xbox kullanıcıları oynayabilir. Diğer oyunlara ücretsiz erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Steam'de ise Company of Heroes 3 ücretsiz oldu. Bu oyunlar 10 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Company of Heroes 3 Ücretsiz Nasıl Oynanır?