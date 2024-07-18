Alisha Lehmann Bunu Beğendi: EA FC 25'e Beklenen Yenilik Nihayet Geliyor!

EA SPORTS FC 25 dün yayınlanan bir fragmanla resmen tanıtıldı. Stüdyo, bununla birlikte oyunun neler sunacağına dair önemli bilgileri paylaşırken, bu kapsamda en çok dikkat çeken yeniliklerden biri kadın futboluyla ilgili oldu. Peki hayranları bu sene neler bekliyor?

EA SPORTS FC 25, Kadın Futbolunu Kariyer Modlarına Ekliyor

EA Sports, 2015'te piyasaya sürdüğü FIFA 16 ile serisinde ilk kez kadın futboluna yer verdi. Stüdyo, o günden itibaren serisinde bu alanı sürekli genişletti ve şimdi EA SPORTS FC 25 ile işleri bambaşka bir noktaya taşıyor. Bu kapsamda yeni oyunda kadın futbolu için de kariyer modları mevcut olacak.

Şimdiye dek gelen bilgilerin ortak noktası, kadın ve erkek kariyer modlarının aynı özelliklere sahip olacağı yönünde. Ancak, burada gerçekteki gibi kadın futbolunda mali havuzun daha dar olacağı söyleniyor. Yani erkek tarafının aksine, daha düşük bütçeler, daha kısa sözleşmeler ve daha küçük bir transfer havuzu bizleri karşılayacak.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Örneğin, bir kadın menajer olarak işe başlarsanız, erkek veya kadın demeden dilediğiniz takımı seçme imkanınız olacak. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde cinsiyet farketmeden farklı takımlardan teklifler alabileceksiniz.

Son olarak, menajer ve oyuncu kariyer modlarında beş büyük kadın ligi mevcut olacak: İngiltere Kadınlar Süper Ligi, ABD'deki NWSL ve Fransa, İspanya ve Almanya'nın en iyi ligleri. Kadınlar Şampiyonlar Ligi de bu listeye dahil edilecek.

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