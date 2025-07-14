EA FC 26'nın İlk Detayları Ortaya Çıktı: Kapak Yıldızına Çok Şaşıracaksınız!

Spor oyunları tutkunlarının merakla beklediği EA Sports FC 26 ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce sosyal medya hesaplarının profillerini EA FC 26 logosuyla güncelleyerek yeni oyunu resmi olarak duyuran EA Sports, şimdi de ilk tanıtım fragmanının ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

EA Sports FC'nin resmi YouTube kanalına FC 26'nın ilk fragmanının platforma planlı olarak eklendiği görülüyor. Fragman henüz erişime açık olmasa da, ne zaman paylaşılacağı ortaya çıktı. Bu gelişmenin yanı sıra, oyunun Ultimate Edition versiyonunun kapak yıldızı da belli oldu. İşte tüm detaylar!

EA FC 26'nın İlk Fragmanı 16 Temmuz'da Yayınlanacak

YouTube'a eklenen zamanlamalı videoya göre, EA FC 26'nın tanıtım fragmanı 16 Temmuz saat 18:47'de futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Yayınlanacak olan 2 dakika 25 saniyelik bu video ile oyunun ilk detayları gün yüzüne çıkacak.

Videonun kapağında ise futbol dünyasının efsanevi isimlerinden Zlatan Ibrahimovic yer alıyor. Kısa bir süre önce aktif futbol kariyerini noktalayan İsveçli yıldız, EA Sports FC 26'nın yüzlerinden biri olarak oyun dünyasına geri dönüyor. Daha önceki sızıntılar, Ibrahimovic'in Ultimate Edition kapağında da yer alacağını işaret ediyordu ve paylaşılan yeni kapak görseli bu söylentileri doğruladı.

Söz konusu kapakta Ibrahimovic, 90'lı yılların gençlerinin odasını andıran bir yatakta, idolü Ronaldo Nazário'nun kitabını okurken görülüyor. Arka planda ise Paris Saint-Germain, İsveç Milli Takımı ve Malmö gibi kariyerinde önemli yer tutan kulüplerin ve milli takımın armaları ile formaları dikkat çekiyor.

Bu sıra dışı ve keyifli nostaljik detayların yanı sıra, Ultimate Edition kapağı oyunla ilgili önemli ipuçları da barındırıyor. Zlatan'ın arkasında konumlandırılmış eski bir bilgisayar monitöründe, ilginç bir şekilde yeni oyunun menüsü beliriyor. Bu menüde yer alan en önemli detay ise, bir süredir Ultimate Team ikonlarına ekleneceği konuşulan kadın oyuncu Alex Morgan'ın görüntüsü.

İşte FC 26'nın tanıtım fragmanı

EA Sports FC 26 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu kadarla sınırlı. Çarşamba günü yayınlanacak fragmanla birlikte oyun hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!