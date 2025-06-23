EA Sports FC 26'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Nintendo Switch 2 dahil PlayStation, PC ve Xbox platformlarına çıkacak olan EA Sports FC 26, futbol simülasyonu severler için biçilmiş kaftan olacak. Üstelik oyunun çıkış tarihi bile netleşmemişken ön sipariş ödülleri sızdırıldı. Merakla beklenen futbol oyununda hem yeni içerikler olacak, hem de EA Sports FC 25 oyuncularını da kapsayan çeşitli avantajlar sunulacak.

EA Sports FC 26 Ön Sipariş Ödülleri

Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Fut Sheriff, sosyal medya hesabı üzerinden EA Sports FC 26 Ultimate Edition'a ait olduğu iddia edilen ön sipariş ödüllerini paylaştı. Önceki yılın oyuncularına özel 93+ ICON geliştirmesi sunulacağı konuşuluyor. Yeni oyun için ise yedi güne kadar erken erişim imkanı verilecek. Diğer sızıntılar şöyle:

Sezon 1 Premium Bilet

Takas edilemeyen bir temel ICON kartı

Fazladan evrim slotu

4.600-6.000 civarı FC Puanı

Sızıntıya göre, tüm bu içeriklere erişim sağlamak isteyen oyuncuların 26 Ağustos 2025 tarihine kadar EA Sports FC 26 Ultimate Edition'ı sipariş etmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda oyunun Eylül ayı sonuna kadar çıkacağı söylenebilir. Resmi duyurunun yaz bitmeden önce yapılması bekleniyor.

EA Sports FC 26 Sistem Gereksinimleri Belli Mi?

EA Sports FC 26 için sistem gereksinimleri henüz belli olmadı. Tüm bu bilgilerin söylenti olduğunu da varsayarsak finalde daha farklı bir ürünün karşımıza çıkması muhtemel. Yine sızıntılar, EA Sports FC 25 sistem gereksinimlerine benzer bir liste ile karşılaşacağımızı iddia ediyor. EA Sports FC 25 sistem gereksinimlerini hatırlayacak olursak;

Minimum:

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Maksimum: