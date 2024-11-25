EA SPORTS FC 25 Kasma Sorunu ve Çözümü

EA SPORTS FC 25 kasma sorunu, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor. Neyse ki bu problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki, Alışkanlıktan dolayı FIFA 25 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu kasıyor ise neler yapılmalı?

Bu rehberde EA SPORTS FC 25 donma sorunu için başvurulabilecek yöntemleri sıraladık. Yöntemlere geçilmeden önce EA SPORTS FC 25 sistem gereksinimleri incelenmelidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.

EA SPORTS FC 25 Kasma Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunun grafik ayarlarını düşürün.

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Daha güçlü donanım satın alın.

EA SPORTS FC 25 kasıyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunun Grafik Ayarlarını Düşürün

Bilgisayardaki donanım, EA SPORTS FC 25 oyununun mevcut grafik ayarlarında çalıştırırken zorlanıyor olabilir. Bu nedenden dolayı oyunun ayarlar menüsünden grafik ayarlarını düşürmeyi deneyin. Bunu yaptıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Oyunu dizüstü bilgisayardan oynuyorsanız ve pil tasarrufu modu açıksa oyunda performans ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu sebepten dolayı ekranın sağ alt köşesinde bulunan pil simgesine tıklayın ve "En iyi performans" isimli modu seçin. Güç modunun adı, bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

NVIDIA, AMD ya da Intel'in resmî web sitesini ziyaret edebilir ve ekran kartınıza uygun güncel driver'ı indirip yükleyebilirsiniz. Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar güncel olmayan sürücüleri bulup günceller.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi'nden "İşlemler" bölümünü görüntüleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan kötü amaçlı yazılım, bilgisayarın performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenden dolayı antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Böylece sistemde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını öğrenebilir, eğer varsa temizleyebilirsiniz.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Çok ısınan bilgisayarlarda da performans sorunu yaşanabilir. Bu da oyunda kasma ve donma problemlerine yol açar. İşlemci sıcaklığı ölçme programı kullanarak CPU sıcaklığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Daha Güçlü Donanım Satın Alın

Rehberde bulunan yöntemleri uyguladığınız hâlde kasma ve donma problemleri devam ediyorsa daha güçlü donanım satın alarak sorunu çözebilirsiniz.