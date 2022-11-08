EA Games, Dünya Kupası'nı FIFA 23'te Simüle Etti: Şampiyon Kim?

EA Games, yakın zamanda yayınlayacağı DLC içerisinde Dünya Kupası'nı simüle etti.

EA Games, Dünya Kupası'nı FIFA 23'te Simüle Etti: Şampiyon Kim?
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Futbol dünyasında 2022 Katar Dünya Kupası için nefesler tutulmuş durumda. En büyük ve prestijli futbol organizasyonu olarak görülen etkinlikte bu sene 32 takım kıyasıya mücadele edecek.

Yakın zamanda Dünya Kupası için özel bir DLC'yi ücretsiz olarak sunmaya hazırlanan EA Games, gerçek turnuvanın gidişatını tahmin etmek için FIFA 23 üzerinde bir simülasyon gerçekleştirdi.

FIFA 23'e Göre Dünya Kupası'nı Hangi Ülke Kazanacak?

DLC'nin çıkmasına kısa bir süre kala FIFA 23'te bulunan istatistikleri değiştirmeden ve gerçek grup kuralarını kullanarak bir simülasyon yaratan EA Games, Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti.

EA Games, Dünya Kupası'nı FIFA 23'te Simüle Etti: Şampiyon Kim?

Bu sonuçlara göre Arjantin, finalde ezeli rakibi Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupaya ulaştı. Öte yandan son Dünya Kupası etkinliğine katılacağı düşünülen Lionel Messi, simülasyonda hem Altın Top hem de Altın Ayakkabı ödüllerini kazandı.

Turnuvanın gol krallığı listesi ise şu şekilde:

Oyuncu Takım Gol Sayısı Maç Sayısı
Messi Arjantin 8 7
Depay Hollanda 6 5
Mbappe Fransa 6 7
Pulisic ABD 5 5
Richarlison Brezilya 5 7
Vinicius Jr. Brezilya 5 6
Kramaric Hırvatistan 4 5
Silva Portekiz 3 7
C. Ronaldo Portekiz 3 7
Benzema Fransa 3 7

Ücretsiz FIFA 23 Dünya Kupası DLC'si Haftaya Çıkıyor
OYUN

Ücretsiz FIFA 23 Dünya Kupası DLC'si Haftaya Çıkıyor

Futbol dünyasının belki de en prestijli turnuvası olarak görülen Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kaldı.

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