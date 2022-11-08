EA Games, Dünya Kupası'nı FIFA 23'te Simüle Etti: Şampiyon Kim?

Futbol dünyasında 2022 Katar Dünya Kupası için nefesler tutulmuş durumda. En büyük ve prestijli futbol organizasyonu olarak görülen etkinlikte bu sene 32 takım kıyasıya mücadele edecek.

Yakın zamanda Dünya Kupası için özel bir DLC'yi ücretsiz olarak sunmaya hazırlanan EA Games, gerçek turnuvanın gidişatını tahmin etmek için FIFA 23 üzerinde bir simülasyon gerçekleştirdi.

FIFA 23'e Göre Dünya Kupası'nı Hangi Ülke Kazanacak?

DLC'nin çıkmasına kısa bir süre kala FIFA 23'te bulunan istatistikleri değiştirmeden ve gerçek grup kuralarını kullanarak bir simülasyon yaratan EA Games, Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti.

Bu sonuçlara göre Arjantin, finalde ezeli rakibi Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupaya ulaştı. Öte yandan son Dünya Kupası etkinliğine katılacağı düşünülen Lionel Messi, simülasyonda hem Altın Top hem de Altın Ayakkabı ödüllerini kazandı.

Turnuvanın gol krallığı listesi ise şu şekilde: