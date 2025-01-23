Futbola Olan İlginin Düşmesi EA Games'e Pahalıya Patladı

Electronic Arts (EA), futbol serisi EA Sports FC'nin ve rol yapma oyunu Dragon Age'in beklentileri karşılamaması nedeniyle yıllık gelir tahminini düşürdü. Şirket, özellikle Global Football olarak adlandırdığı futbol oyunlarında, iki yıl boyunca çift haneli büyümenin ardından 2024'ün Aralık çeyreğinde bir yavaşlama yaşandığını duyurdu.

FIFA Lisansını Kaybettikten Sonra Düşüşe Geçti

EA, 2025 mali yılındaki toplam rezervasyonların 7 ila 7.15 milyar dolar arasında olmasını bekliyor—ki bu önceki dönemin 7.5 ila 7.8 milyar dolarlık tahminlerden oldukça aşağıda kalıyor. EA Sports FC 25, geçen yıl FIFA lisans anlaşmasının sona ermesinin ardından piyasaya sürülmüş ve oyuncular tarafından karışık tepkiler almıştı.

CEO Andrew Wilson bu talihsiz durumu şöyle aktardı:

Portföyümüzde yüksek kaliteli oyunlar sunmaya devam ediyoruz ama hem Dragon Age hem de EA Sports FC 25, rezervasyon beklentilerimizi karşılayamadı.

Futbol Serisinde de Ciddi Bir Düşüş Var

EA'nın futbol serisinin yıllık satışlarının düşmesi beklenirken, çevrimiçi satışlardan elde edilen gelirlerde de düşüş öngörülüyor. Özellikle Dragon Age oyunu, hedef oyuncu kitlesinin sadece yarısına ulaşarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

EA durumu oyunculara cazip içerik teklifleri vererek kurtarmaya çalıştı. Örneğin FC 25'e "Yılın Takımı" güncellemesi getirildi ve gelişmiş oyun mekaniği sunuldu. Oyuncular bu yeniliklere pozitif yaklaşmasına rağmen satışlardaki düşüşte bir değişiklik olmadı.

Şirket, 4 Şubat'ta üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. Bu süreçte analistler, EA’nın toparlanma stratejilerini ve özellikle popüler futbol serisini yeniden canlandırmak için atacağı adımları merakla bekliyor. Bizler de bu konunun yakın takipçisi olacağız ve yenilikleri sizlerle paylaşacağız.

Peki siz oyuna olan ilgisini kaybeden kitlenin arasında mısınız yoksa EA'nın sadık oyuncusu olarak eğlenmeyi sürdürüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.