EA'in Iron Man Oyunundan İlk Detaylar Geldi: Unreal Engine 5 ile Geliştiriliyor!
EA'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Iron Man oyununa yönelik geliştirici ekipten bir dizi yeni bilgi paylaşıldı. İşte detaylar!
EA'in Motive ekibi yaklaşmakta olan Iron Man oyununun Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirildiğini duyurdu. Duyuru, Motive genel müdürü Patrick Klaus'un bir güncelleme gönderisiyle geldi.
Klaus oyunun geliştirme sürecine ve atmış oldukları temele odaklanarak bazı açıklamalarda bulundu.
Yeni Iron Man Oyunu Unreal Engine 5 ile Geliştiriliyor
"Henüz yapım öncesi aşamadayız ve geliştirme için mümkün olan en iyi temeli oluşturduğumuzdan emin olmak için acele etmiyoruz ancak şimdiden Iron Man ile hikâye, tasarım ve oynanışı keşfetmek için pek çok fırsat buluyoruz ve merakla beklenen oyunun canlanmaya başladığını görmek heyecan verici.
Sürecin bu kadar başındayken bile, Iron Man ve Marvel hayranlarından oluşan bir topluluk ekibi kurduk. Tıpkı Dead Space'te olduğu gibi, geliştirme süreci boyunca hemen hemen her konuda geri bildirimde bulunacaklar. Oyun motoru olarak da Unreal Engine 5'i seçtik, böylece geliştirici ekibimiz sihirlerini konuşturabilecek ve gerçekten özel bir şey yaratabilecekler."
EA'in Iron Man oyunu ilk olarak Eylül 2022'de duyurulmuştu. O zamandan bu yana oyuna dair pek fazla detay göremedik ancak oyunun artık stüdyonun odak noktası olmasıyla birlikte gelecekte daha fazla detay görmeyi umuyoruz.
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Peki siz Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilen Iron Man oyunundan ne görmeyi umuyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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