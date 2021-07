EA Play Live 2021'de Tanıtılan Tüm Oyunlar

Bu hafta, büyük bir merakla beklediğimiz Electronic Arts canlı yayını gerçekleştirildi. Bizler ise EA Play Live 2021'de yapılan duyurular için bu haberi hazırlayalım istedik. İşte sunum ile ilgili tüm detaylar.

EA Play Live 2021'de Neler Duyuruldu?

Kırk dakikalık bir uzunluğu olan sunum sırasında, yepyeni oyunların yanı sıra piyasada olan oyunlar için de yeni içerik duyuruları yapıldı. Gecenin büyük sürprizi ise elbette Dead Space Remake oldu. Hemen aşağıdan EA Play Live 2021 ile ilgili detaylara bakabilirsiniz.

GRID Legends Duyuruldu

Codemasters tarafından geliştirilen GRID Legends, 2022 yılı içerisinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Serinin meşhur kontrol sistemi ile Drift modunun da geri döneceği oyunda, yepyeni bir hikaye modu ve kendi yarışlarınızı oluşturabileceğiniz bir üretici de sunacak.

Brands Hatch ve Indianapolis gibi gerçek yollardan San Francisco ve Paris dahil simgesel GRID şehirlerine kadar yüz otuzdan fazla parkurun olacağı GRID Legends, hem yarışıp hem de geliştirebileceğiniz yüzden fazla araç içerecek. Detaylar için bu haberi ziyaret edebilirsiniz.

Battlefield 2042 için Battlefield Portal Geliyor

Serinin geçmişini, günümüzdeki halini ve geleceğini bir araya getirecek olan Battlefield Portal, etkileyici deneyimler oluşturmanızı sağlayacak. İçeriğinde ayarları, özelleştirilmiş modları ve Logic Editor bulunduracak olan bu sistem ile takımların orantılarını ve zafere ulaşmak için gereken şartları değiştirmenin yanı sıra, silahları sınırlandırabilecek ve hatta farklı dönemlerden farklı toplulukları karşı karşıya getirebileceksiniz.

Kendi ürettiğiniz içeriklerin yanı sıra, başka oyuncuların ortaya koyduklarını da inceleyebileceksiniz.

Battlefield Portal aynı zamanda Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 ve Battlefield 3 oyunlardan da içerikler sunacak ve Battlefield 2042’de serinin önceki oyunlarına ait haritaları seçebilecek ve silahları, araçları ve çok daha fazlasını kullanabileceksiniz ( https://mp1st.com/news/battlefield-2042-battlefield-portal-list-of-maps-weapons-and-more-revealed ).

Dead Space Remake Duyuruldu

Geçtiğimiz zaman zarfında çıkan söylentilerin, ortaya atılan iddiaların ardından Dead Space Remake EA Play Live 2021 sunumunda duyuruldu. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için EA Motive tarafından geliştirilmekte olan oyun için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Sil baştan Frostbite motoru ile geliştirilmekte olan oyun, geliştirilmiş hikaye, karakterler, oynanış mekanikleri ve çok daha fazlası ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

Hikaye olarak yine USG Ishimura gemisinde geçecek olan Dead Space Remake, bir kez daha sıradan bir mühendis olan Isaac Clarke rolünde olacağız. Görevimiz ise mürettebatı Necromorph adı verilen bir yaratık türü tarafından katledilmiş ve enfeksiyona uğramış olan devasa bir gemiyi tamir etmek. Ne var ki karakterimizin ortağı Nicole kayıptır ve Isaac olarak araçlarımız ve mühendislik yeteneklerimiz ile akıl sağlığımızı korumaya çalışarak, bir yandan tamir işini gerçekleştirecek, bir yandan hayatta kalmaya çalışacak ve bir yandan da USG Ishimura’nın gizemini çözmeye çalışacağız. Detaylar için bu haberi ziyaret edebilirsiniz.

Lost in Random Çıkış Tarihi 10 Eylül 2021

Yozlaşmış Queen tarafından yönetilen, altı karanlık diyara ayrılmış ve her bir bireye atılan zarar ile belirlenen yaşamın dayatıldığı Random Krallığı’da geçen oyunda, Even isimli bir karakterin rolünde olacağız. Gizemli sokaklarda dolaşıp ne yapacağı tahmin edilemeyen sakinleri ile karşılaşacağınız Lost in Random’da, hedefiniz ise kız kardeşiniz Odd’u kurtarmak olacak.

Oyun boyunca Even ile yeni yetenekler kazanıp yeni saldırılar ve çok daha fazlasını yapabilmek için Coin toplamanız gerekecek. Ayrıca sapan kullanarak düşmanlarınızın kafalarını yarmak ve düşman gruplardan olan Dicey’yi kuvvetlendiren ve tam olarak dolduğunda zamanı dondurmalarını sağlayan enerji küplerini düşürebilmeniz mümkün olacak.

Bunların yanı sıra, lanetli kaderi defetmek ve gücü gerçek anlamda kullanabilmek için oyun boyunca savaş stratejinizi anlık olarak değiştirmeniz de gerekecek.

Knockout City Season 2, Haftaya Başlıyor

27 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak olan yeni sezon, Holowood Drive-in haritasının yanı sıra Soda Ball isimli ve diğer oyuncunun görüşünü kısa süreliğine engelleyecek olan yeni bir ekipman, yeni playlist’ler ve film temalı kozmetik eşyalar ile gelecek.

Apex Legends’ın Yeni Sezonu Emergence Duyuruldu

3 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak olan yeni sezon ile yeni bir Legend olan Seer oyuna dahil olacak. Halo 5: Guardians’ın Locke’unu, Rainbow Six: Siege’in Wamai’si ve Mass Effect 3’ün Javik’i dahil birçok karakteri seslendiren Ike Amadi tarafından seslendirilen Seer, kalp atışı sensörü kullanarak düşmanların saklandıkları yerleri tespit edebiliyor. Ayrıca mikro insansız hava araçları ile hassas olarak takip de yapabiliyor.

Yeni sezonda ayrıca Apex Legends Legacy sezonu ile eklenen üçe üç modu daha cazip hale getirecek olan Ranked Arenas modu da oyunun içeriğine dahil edilecek.