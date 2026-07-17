EA Sports FC 27'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

EA Sports serisinin yeni oyunu FC 27 merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda EA Sports FC 27'nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklığa kavuştu. İddiaya göre Electronic Arts'ın (EA) yeni oyunu, serinin bir önceki oyunu EA Sports FC 26 ile aynı ayda piyasaya sürülecek.

EA Sports FC 27 Ne Zaman Tanıtılacak?

EA SPORTS FC 27'nin 25 Eylül 2026 tarihinde satışa sunulacağı iddia edildi. Oyun Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları üzerinden oynanabilecek. Yani oyun eski konsolları da destekleyecek. Serinin bir önceki oyunu EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2026 tarihinde satışa sunulmuştu.

Oyunun standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak. Ultimate sürümü ön sipariş veren oyuncular veya EA Play aboneleri, oyunun çıkışından sekiz gün önce oynamaya başlayabilecek. EA Sports FC 26'nın bazı oyunculara yedi gün önce erken erişime açıldığını belirtelim.

EA Sports FC 27'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde EA Sports FC 27 tüm platformlarda 69.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile bilrikte 3 bin 301 TL'ye denk geliyor. Avrupa'da söz konusu futbol oyununun PC ve Nintendo Switch 2 sürümleri 69.99 euro (3.782 TL), PlayStation ve Xbox sürürmleri ise 79.99 euro (4.322 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

EA Sports FC 27'de Türkçe Spiker Bulunacak mı?

EA SPORTS FC 26'nın Türkçe spikerleri arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda EA Sports FC 27'nin de Türkçe spiker desteği ile birlikte gelmesi bekleniyor. Konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Bu arada FC 26'yı Türkçe seslendirme ile oynamak için ayarlar menüsünden yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli oluyor.

FC 26'yı Türkçe spiker ile birlikte oynayabilmek için öncelikle oyunun ana menüsünde bulunan dişli çark simgesine basın ve ardından "ayarlar" kategorisini açın. Bir sonraki adımda "Oyun Ayarları" bölümüne girin ve "Ses" sekmesinden "Anlatım Dili" kısmını Türkçe yapın.

EA Sports FC 27 Nasıl Bir Oyun Olacak?

EA Sports FC 27, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Serinin yeni oyunu, tıpkı FC 26 gibi Frostbite motoruyla geliştiriliyor. Oynanış tarafında iyileştirmenin yapılması bekleniyor. Yeni oyunda ayrıca FC The Grounds isimli yeni bir mod bulunacak. Bu mod, NBA 2K serisindeki The City moduna benzer bir mantığa sahip olacak.

Oyuncular, oluşturdukları karakterlerle bir kampüsün içinde serbestçe yürüyebilecek. Bu kampüsün içinde diğer oyuncularla karşalabileceğiz. Mağazalardan krampon, saç modeli veya kıyafet satın alabileceğiz. Hatta 5'e 5 sokak futbolu maçlarıan doğrudan geçiş yapabileceğiz.

Editörün Yorumu

Futbol oyunlarını seven biri olarak EA SPORTS FC 26'yı hem oynanış sistemi hem de grafik bakımından oldukça beğenmiştim. Serinin yeni oyununu da uzun süredir merakla bekliyorum. Yeni oyunda özellikle FC The Grounds isimli yeni açık dünya modunun oynanışı daha keyifli hâle getireceğini düşünüyorum. Resmî duyurunun önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor. Duyuru ile birlikte oyuna dair tüm soru işaretleri yanıtlanmış olacak.