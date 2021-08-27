EA Sports, Blockchain ve NFT'lere Yelken Açıyor

Video oyunu sektöründe dünya çapında bilinen isimlerden biri olan EA Sports, yakın bir zamanda LinkedIn'de yeni bir iş ilanı yayımladı. Electronic Arts kuruluşuna bağlı şirket, şirketin bünyesine kripto para alanında tecrübeli, işinin ehli bir kişinin katılmasını istiyor.

Şirketin şu anki hedefinde blockchain ve NFT var. Electronic Arts'ın alt kuruluşu, yakın zamanın fırsatlarını iyi değerlendirmeyi amaçlıyor.

EA Sports, Kripto Dünyasına Ne Zaman Adım Atacak?

Electronic Arts'ın alt kuruluşunun şu anda kripto dünyasına adım atmak gibi bir planının olduğu belli değil.

Oyun sektörünün önemli isminin eğer böyle bir planı varsa bile bunu ne zaman gerçekleştireceği büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor ancak EA'nın iş ilanı, şirketin blockchain, NFT ve çok daha fazlasını keşfetme aşamasında olduğunu ya da en azından bu alanda sessiz de olsa bazı adımlar attığını gösteriyor.

Şirketin işe başvuracak kişilerden karşılamasını istediği bazı koşullar başvuruda bulunacak olan kişinin kripto alanında oldukça bilgili olması ve pazarlama konusunda en az 10 yıllık deneyiminin bulunması. Kişinin eğer pazarlama alanında yeterince deneyimi bulunmuyorsa başvuru değerlendirmesi olumlu sonuçlanmayabilir. Benzer şekilde kişinin eğer kripto alanında yeterince bilgisi yoksa da başvurusu olumlu sonuç almayabilir.

NFT özellikle oyun alanında son birkaç ayda önemli bir ilgi gördü. Örneğin son dönemin en popüler oyunlardan biri olan Axie Infinity sadece birkaç ayda rekor değerinde olan 1 milyar dolarlık brüt satış gerçekleştirdi.

Büyük video oyunu geliştiricileri her ne kadar bugüne kadar NFT'den uzak kalmış olsa da bu, geliştiricilerin böylesine bir fırsatı hiçbir zaman değerlendirmeyeceği anlamına gelmiyor. Electronics Arts, NFT'nin sağladığı avantajları ve fırsatları keşfeden ve bu amaç doğrultusunda adım atan birçok şirketten sadece biri oldu.

NFT dünya genelinde yayılmaya devam ettikçe diğer büyük video oyunu geliştiricilerinin de bu alanda adım atması mümkün olabilir ancak EA'den sonra hangi video oyunu geliştiricisinden buna benzer bir adımın geleceği bilinmiyor. Bu hiç beklenmedik bir isim de olabilir, herkesin daha şimdiden tahmin etmeye başladığı bir isim de olabilir.